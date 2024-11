ArrowSphere Cloud si potenzia con assistenti AI

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, annuncia un importante aggiornamento sulla piattaforma ArrowSphere Cloud, un potenziamento che consente ai partner di canale di utilizzare i dati, i workflow, i contenuti e i dati specifici dei propri vendor per assicurare efficienza, riduzione dei costi e accelerare l’approccio al mercato.

Tutti i vantaggi dell’AI in ArrowSphere Cloud

Arrow ha presentato ArrowSphere Assistant, basato su ArrowSphere AI, nel marzo 2024. Gli utenti di ArrowSphere Cloud utilizzano questo strumento per gestire gli aspetti più critici delle proprie attività in ambito cloud, tra cui FinOps, SecOps e sostenibilità. I recenti miglioramenti apportati alla piattaforma ArrowSphere AI ne moltiplicano le funzionalità in modo esponenziale, il che si traduce in vantaggi commerciali tangibili per i partner di canale che possono massimizzare il proprio business.

ArrowSphere AI è ora integrato con centinaia di esempi e suggerimenti pronti all’uso, progettati per accelerare la personalizzazione e potenziare le strategie di go-to-market dei partner di canale. Gli assistenti AI possono essere personalizzati per supportare il processo di vendita, dal marketing e dall’enablement commerciale fino al supporto aziendale e ai prodotti a portfolio. Utilizza le risorse dati dei partner e quelle dei rispettivi vendor per migliorare l’assistenza ai clienti finali.

Le funzionalità AI potenziate di ArrowSphere e gli strumenti di assistenza personalizzati sono disponibili in versione esclusiva per gli utenti di ArrowSphere.

Dichiarazioni

“Gli strumenti di AI Generative Augmented di ArrowSphere rappresentano un cambiamento nel modo in cui i nostri partner di canale sono in grado di interagire con i propri clienti”, ha dichiarato Eric Gourmelen, vice president e chief technology officer, global ArrowSphere Cloud and AI. “I partner di canale possono ora utilizzare assistenti AI personalizzati e incentrati sulle esigenze delle persone, che lavorano con i rispettivi dati per fornire informazioni e soluzioni su misura a un ritmo senza precedenti”.