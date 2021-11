Axis Communications Training Week: dal 22 al 26 novembre

Si rinnova l’appuntamento con Axis Communications Training Week Lab, la settimana di formazione tecnica online gratuita proposta dall’azienda che con le sue soluzioni tecnologiche intelligenti basate su piattaforme aperte e flessibili introduce continua innovazione a beneficio dell’intero settore.

Massimo Cappellano, Technical Trainer e Sales Engineer di Axis, terrà 5 corsi virtuali con laboratori da remoto coinvolgendo i partecipanti in dimostrazioni pratiche: un’opportunità in più di ampliamento delle competenze, asset differenziante fondamentale per rimanere competitivi sul mercato.

Dal 22 al 26 novembre, la programmazione prevede l’inizio dei corsi alle ore 9:30 fino alle 13:00, con il conseguente calendario:

Lunedì 22 novembre – Network Video Fundamental

Martedì 23 novembre – Building Solutions con AXIS Camera Station

Mercoledì 24 novembre – Network Audio

Giovedì 25 novembre – Analitiche

Venerdì 26 novembre – Preparazione alla Certificazione Axis

La partecipazione a tutti e cinque i laboratori online è ritenuta propedeutica per il conseguimento della certificazione Axis Communications.

“Da sempre attenti alla formazione, siamo pienamente consapevoli dell’importanza strategica di un aggiornamento continuo, il più possibile personalizzato e dinamico in base alle costanti evoluzioni del mercato” – spiega Massimo Cappellano, Technical Trainer e Sales Engineer di Axis – “con i nostri corsi vogliamo essere sempre più vicini ai nostri partner fornendo loro anche sessioni operative con cui cimentarsi negli aspetti più pratici” conclude.

​​​Per partecipare alla settimana formativa Axis Training Week di novembre è necessario scrivere a: academy-it@axis.com. Verrà successivamente inviato link dedicato per procedere all’iscrizione e spedizione del KIT completo. È inoltre possibile scaricare qui il flyer per scoprire cosa include il corso e tutti i dettagli dell’iniziativa.