Brother MAXIDRIVE: la tecnologia di stampa Brother più veloce di sempre

Brother annuncia oggi una grandissima innovazione nel mercato del printing. Le sue nuove stampanti della gamma inkjet saranno dotate della tecnologia di stampa a getto d’inchiostro MAXIDRIVE. Si tratta di una straordinaria tecnologia di ultima generazione in grado di offrire agli utenti la migliore potenza di stampa sul mercato.

Yoshitsugu Morita, Executive Engineer presso Brother Industries, Ltd, e parte del team che ha progettato MAXIDRIVE, spiega così la nuova tecnologia: “Il chip di stampa MAXIDRIVE, brevettato Brother, utilizza un unico sistema piezoelettrico a doppia trasformazione che immette inchiostro ad una potenza elevatissima. Il chip funziona iniettando la corretta quantità di inchiostro in un periodo di tempo più breve, consentendo una velocità di stampa mai raggiunta prima da Brother. Il chip aumenta anche la durata delle macchine perché permette di ottenere fino al 200% di stampe in più*, fornendo così agli utilizzatori delle stampanti eco-sostenibili ad alte prestazioni – aggiunge Morita – Questa tecnologia è così unica nella sua velocità di stampa e durata grazie all’effetto sinergico del doppio sistema piezo trasformativo e del chip molto sottile che abbiamo creato. Questa nuova ed entusiasmante tecnologia è un passo avanti enorme per noi di Brother e per il settore della stampa in generale”.

MAXIDRIVE aumenterà le velocità di stampa Brother fino al 150%*, migliorando anche la qualità di stampa e l’affidabilità delle macchine.

*Rispetto al modello precedente

Velocità del modello aggiornato**

– New: MFC-J6955DW (ESAT: 30/30ipm) (BK/CYM)

– Old: MFC-J6945DW (ESAT: 22/20ipm)

**200% di stampe in più e velocità di stampa fino al 150%