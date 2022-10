BTicino presenta la nuova gamma di caricatori USB

BTicino, brand di riferimento nelle infrastrutture elettriche, lancia una nuova gamma di caricatori USB compatibili con le serie civili Livinglight, Living Now e Màtix.

I nuovi prodotti permettono una ricarica più veloce e con una maggiore potenza – che arriva fino a 30W – e hanno una forma compatta che riduce l’ingombro. Sono l’ideale per ricaricare velocemente tablet, PC, smartphone e altri dispositivi e sono adatti a tutti gli ambienti, non solo standard e residenziali, ma anche di pregio, idonei in ogni contesto: dalle abitazioni, agli uffici, dagli alberghi ai negozi fino alle sale di attesa, gli open space e i locali per il coworking.

All’interno della nuova linea, esistono diverse tipologie di presa USB in base alla potenza e al numero di dispositivi che si possono collegare: la presa con un’uscita singola USB A (potenza massima per un singolo dispositivo fino a 15W), con un’ uscita singola USB C (per un dispositivo, con potenza massima a 30W) e con una doppia uscita A+A, A+C, C+C (con potenza massima per un dispositivo fino a 15W e per due dispositivi fino a 7,5W), quest’ultima in grado di ricaricare contemporaneamente due dispositivi.

I caricatori USB sono compatibili con gli standard di ricarica rapida (Quick Charge 3.0 e Power Delivery). Ad esempio con la Power Delivery, che è specifica per la gestione di potenze più elevate,il caricatore USB e il dispositivo da ricaricare “si parlano” e realizzano la combinazione migliore di tensione e corrente tra quelle che il caricatore può fornire.

BTicino ha realizzato tutti i connettori, compresi quelli con due uscite, nelle dimensioni minime di 1 modulo, il che consentirà un’agevole installazione in qualsiasi punto luce dell’abitazione o dell’ufficio.

Si adattano perfettamente all’installazione in impianti esistenti, dove potranno essere comodamente montate al posto dei falsi polo posti a fianco delle prese di corrente o dei comandi già installati.