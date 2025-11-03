Brother Open Day: innovazione, sostenibilità e soluzioni per la produttività

In occasione del tradizionale appuntamento con il suo Open Day di Milano, Brother ha aperto le porte alla stampa per mostrare da vicino le sue più recenti soluzioni di stampa e produttività: stampanti laser e inkjet, sistemi TankBenefit, etichettatrici professionali e molto altro.

L’evento è stato un’occasione ideale per scoprire le ultime novità che stanno guidando la trasformazione dell’azienda giapponese verso nuovi orizzonti di produttività e sostenibilità. I dispositivi presentati, infatti, si inseriscono perfettamente nella visione di Brother che coniuga semplicità di utilizzo con performance importanti, il tutto all’interno di un quadro di sostenibilità e risparmio energetico, temi su cui Brother sta lavorando da molteplici punti di vista.

Al centro della giornata non solo le nuove stampanti professionali ma anche soluzioni per l’etichettatura industriale e addirittura un raffrescatore evaporativo per gli ambienti produttivi, la logistica e in futuro anche per il mondo commerciale.

Le soluzioni di stampanti a colori laser e inkjet per il mondo professionale

Brother a presentato due modelli di stampanti non ancora disponibili sul mercato ma in fase di pre lancio: una laser a colori top di gamma e una inkjet multifunzione A3 che rispondono alle esigenze delle aziende di essere produttive ma con un occhio di riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico.

La novità più grande della stampante Brother a colori è che può stampare codici a barre Data Matrix, che finora erano destinati esclusivamente al mondo enterprise, di modo da rendere il dispositivo ideale anche per la logistica e i magazzini. Per quanto riguarda la velocità, il device offre la stampa di 31-40 pagine al minuto e una gestione di volumi fino a 6.000 pagine mensili e toner fino a 10.000 pagine per colore. Ideale per proteggere documenti sensibili, stampa in fronte-retro in maniera automatica.

La nuova stampante inkjet multifunzione A3 offre stampa, scansione, copia e fax e ha come target uffici e pmi. Le cartucce vantano alte capacità fino a 12.000 pagine per il nero e a 10.000 per ogni colore mentre il consumo energetico è ridotto di circa l’80% rispetto alle stampanti laser professionali.

Stampanti inkjet 4-in1 e stampanti Tankbenefit 3-in-1 con serbatoio d’inchiostro

Brother amplia la propria offerta per l’ufficio con la nuova stampante inkjet all-in-one MFC-J4550DW, progettata per garantire produttività, connettività e sostenibilità negli ambienti di lavoro moderni.

Il dispositivo offre stampa, copia, scansione e fax, con velocità fino a 20 ipm, stampa fronte/retro automatica, alimentazione carta da 400 fogli e cartucce ad alta resa fino a 3.000 pagine in nero.

Sul fronte della connettività, supporta Wi-Fi 5 GHz, Ethernet, USB e stampa da mobile tramite Brother Mobile Connect, AirPrint e Web Connect, permettendo anche l’accesso diretto a servizi cloud come Dropbox, Google Drive e OneDrive.

Brother entra anche nel mercato delle stampanti a serbatoio d’inchiostro con la nuova gamma TankBenefit, pensata per uso domestico e piccoli uffici (SOHO). Le nuove stampanti sono compatte, economiche ed efficienti, e permettono di stampare più a lungo grazie ai flaconi di inchiostro ad altissimo rendimento, riducendo il costo per pagina.

Il sistema di ricarica è rapido e pulito, con un meccanismo di blocco a chiave che evita errori di colore. Tutti i modelli offrono serbatoi ad alta capacità, connettività avanzata (Wi-Fi 5 GHz, app Brother Mobile Connect e stampa da cloud) e un design intuitivo.

Pensata secondo i principi secure by design, la MFC-J4550DW offre sicurezza multilivello (dispositivo, rete e documento) e conferma l’impegno di Brother verso la sostenibilità, grazie a materiali riciclabili, bassi consumi e certificazioni ambientali Blue Angel e Nordic Swan.

Il modello di punta, DCP-T780DW, è una stampante 3-in-1 (stampa, copia e scansione) capace di produrre fino a 15.000 pagine in nero e 5.000 a colori, con stampa fronte/retro automatica, alimentatore da 20 fogli e display a colori da 4,5 cm.

Soluzioni di etichettatura professionale per ogni esigenza e settore

È pensata per professionisti e tecnici attivi in ambienti industriali la nuova PT-E920BT: una etichettatrice portatile che stampa etichette resistenti ad acqua, abrasione, prodotti chimici e alte temperature, fino a 36 mm di larghezza, supportando QR code, codici a barre e loghi. Leggera e compatta, con Bluetooth 5.0, USB-C e batteria ricaricabile, permette di lavorare facilmente sul campo. La taglierina automatica e le app P-touch Editor 6 e Pro Label Tool rendono semplice progettare e stampare etichette da smartphone o PC. È una soluzione affidabile, versatile e sempre pronta all’uso per creare etichette professionali ovunque.

Novità anche per le soluzioni per la stampa industriale con le nuove TJ-6421TN e TJ-6521TN, progettate per stampare etichette fino a 6,6 pollici in ambienti produttivi ad alta intensità. Queste stampanti combinano robustezza, velocità e versatilità, offrendo risoluzioni fino a 300 dpi e velocità di stampa fino a 304,8 mm/sec. Supportano una vasta gamma di materiali, codici a barre lineari e 2D, e garantiscono connessioni flessibili tramite USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth e seriale. Dotate di ribbon ad alta capacità fino a 450 metri, display touch a colori e accessori come taglierina e riavvolgitore, riducono i tempi di fermo e semplificano la gestione delle etichette. La memoria espandibile fino a 32 GB e la compatibilità con Windows, macOS e Linux rendono la stampa più efficiente. Con software come P-touch Editor e BarTender Ultra Lite, è possibile progettare e gestire centralmente le etichette. Brother offre così una soluzione affidabile, flessibile e performante, ideale per le esigenze più complesse dell’industria.

Raffrescatore con tecnologia evaporativa per spazi industriali

Lontano dal tradizionale mondo della stampa è il nuovo raffrescatore ecologico PureDrive PD-7100S progettato per ambienti commerciali e industriali. Grazie alla tecnologia TwinAqua, combina raffrescamento ad evaporazione diretta e indiretta, offrendo un flusso d’aria fino a 500 m³/h senza l’uso di gas refrigeranti. Con serbatoi rimovibili da 10 litri e autonomia fino a 6 ore, assicura un raffrescamento mirato e uniforme grazie all’oscillazione del condotto. Il dispositivo ha un basso consumo energetico di soli 220 W, permettendo l’uso simultaneo di più unità senza sovraccaricare le prese. Compatto e versatile, è ideale per magazzini, linee logistiche e impianti produttivi. L’uso dell’acqua al posto dei gas refrigeranti e l’efficienza energetica riducono l’impatto ambientale e i costi operativi. Il PD-7100S rappresenta così una soluzione sostenibile, pratica e performante per il raffrescamento industriale ma che in futuro vedremo presente, con un design opportunamente modificato anche in strutture commerciali come negozi e ristoranti.

Focus sulla sostenibilità

Un capitolo a parte merita il discorso sulla sostenibilità, uno dei temi oggi chiave per Brother, che si impegna sempre di più ad essere un partner sostenibile con l’obiettivo di arrivare alla neutralità carbonica entro il 2050 e alla riduzione delle emissioni lungo l’intera catena del valore. I prodotti Brother seguono processi circolari e sono progettati per essere rigenerati e riutilizzati, mentre gli imballaggi sono realizzati con materiali riciclabili e a basso impatto ambientale. Brother rispetta i più rigorosi standard di ecosostenibilità, come Blue Angel e Nordic Swan, e dal 2004 ha rigenerato oltre 40 milioni di toner attraverso impianti a emissioni zero nel Regno Unito e in Slovacchia. Le fabbriche utilizzano energia verde e hanno ottenuto certificazioni carbon-neutral, evitando ogni anno 1.500 tonnellate di rifiuti in discarica. Anche la catena di fornitura è etica e certificata Platinum RBA, garantendo responsabilità e sostenibilità lungo tutto il ciclo produttivo.