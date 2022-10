Cambium ONE Network: la soluzione completa per gli Internet Service Provider

Cambium Networks , fornitore globale di soluzioni di rete wireless, ha lanciato Cambium ONE Network, una nuova piattaforma che automatizza e ottimizza più tecnologie da un unico pannello di controllo centrale, consentendo agli Internet Service Provider di gestire in modo più efficiente ed economico l’operatività di rete e di offrire esperienze online impeccabili ai propri abbonati aziendali e residenziali.



Tecnologia convergente

Gli ISP si trovano ad affrontare una miriade di sfide, tra cui la crescente complessità della rete, l’aumento del numero di abbonati. Cambium ONE Network è una piattaforma che consente di effettuare automaticamente il provisioning, la gestione e il monitoraggio dei diversi elementi della rete da un unico pannello di controllo, con la gestione cloud cnMaestro. Cambium ONE Network semplifica le operazioni attraverso la realizzazione di una rete convergente che va dal cloud all’edge e ottimizza diverse tecnologie, come la gestione del cloud, il fixed wireless (3 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 28 GHz e 60 GHz), gli access point Wi-Fi interni ed esterni, lo switching, il controllo della Quality of Experience, l’analisi della copertura basata su LiDAR e, in futuro, le soluzioni PON (Passive Optical Networking) di Cambium Networks.



In particolare, la soluzione fixed wireless a 6 GHz della piattaforma rappresenta una opportunità straordinaria per il settore, in quanto ridurrà il problema della congestione dello spettro nella banda a 5 GHz. La piattaforma ePMP 6 GHz può triplicare la capacità di throughput rispetto alle apparecchiature ePMP di precedente generazione nella banda 5 GHz.





“I fornitori di servizi broadband devono utilizzare in modo efficiente il loro personale e le loro risorse, poiché le reti diventano sempre più complesse, i budget si restringono e i modelli di utilizzo degli abbonati cambiano costantemente”, – ha dichiarato Atul Bhatnagar, presidente e CEO di Cambium Networks. – ”Le nostre innovazioni offrono reti gigabit ad alte prestazioni e sfruttano al meglio il nuovo spettro. Cambium Networks sta rendendo più facile per gli operatori concentrarsi sulla crescita del loro business in modo redditizio assicurando eccellenti esperienze d’uso agli utenti finali, piuttosto che doversi impegnare sulla complessa gestione dei molti singoli elementi delle loro reti”.



Automazione intelligente

Una caratteristica fondamentale di Cambium ONE Network è la sua capacità di automatizzare i processi e aumentare la velocità di implementazione. L’automazione riduce la risoluzione dei problemi e i tempi di inattività, grazie alla diagnostica, all’analisi delle cause e all’auto-riparazione adattiva. Inoltre, la funzione di provisioning zero-touch della piattaforma applica automaticamente e coerentemente le regole aziendali agli elementi della rete. Di conseguenza, gli ISP possono risparmiare costi, tempo e sforzi considerevoli per quanto riguarda l’implementazione e la gestione continuativa.



Ottimizzazione delle applicazioni

La piattaforma Cambium ONE Network offre ai clienti un’eccezionale Quality of Experience, (QoE), migliorando le prestazioni delle applicazioni, la gestione delle congestioni e personalizzando la capacità delle applicazioni in base al consumo di dati in tempo reale.



La piattaforma debutta in un momento ottimale per gli ISP, che si trovano ad affrontare molti degli stessi problemi che affliggono il mercato tecnologico in generale e l’economia nel suo complesso. Secondo l’indagine annuale 2022 di Cambium Networks sui service provider broadband, l’ottimismo degli operatori è rafforzato dalla disponibilità di soluzioni a 6 GHz e dal modo in cui i processi automatizzati possono affrontare la carenza di risorse qualificate e, in ultima analisi, migliorare la redditività.



“La piattaforma Cambium ONE Network offre una maggiore facilità d’uso e scelte aggiuntive ai nostri clienti ISP in un momento in cui si trovano ad affrontare condizioni di mercato difficili”, ha dichiarato Scott Imhoff, SVP per la gestione e pianificazione dei prodotti di Cambium Networks. “Lo sviluppo e la fornitura di soluzioni a 3 GHz, 5 GHz, 6 GHz e 60 GHz con queste caratteristiche è un esempio del nostro impegno verso i service provider per offrire loro la massima flessibilità e poter servire al meglio i loro clienti”.