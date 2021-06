CasaOz è nata nel 2007 per sostenere bambini, ragazzi e famiglie che vivono la malattia e la disabilità ogni giorno. In questi anni ha ospitato più di 2.300 persone di 40 diverse nazionalità. Le attività si sono sempre svolte in presenza nella struttura in Corso Moncalieri 262 a Torino ma, a causa del Covid, sono state spostate online: un modo per restare tutti connessi anche da lontano con i bambini, i ragazzi e le famiglie.

Durante il lockdown del 2020 è stato avviato il progetto #casaoznonozia per continuare le attività con i ragazzi. In estate è stato avviato il CampobaseOz, un luogo da cui ripartire dopo i mesi di chiusura: un momento importante per tornare a stare insieme all’aria aperta. A settembre, infine, sono riprese le attività in presenza affiancate da quelle online, in diretta da CasaOz, che si è resa disponibile per ospitare i ragazzi che necessitavano di una connessione stabile per fare la DAD (didattica a distanza).

Durante il periodo in cui Torino e il Piemonte erano inseriti in “Zona Rossa”, l’attività di CasaOz si è spostata interamente on line, con un palinsesto di attività didattiche e ludiche pensato per non fare sentire soli i ragazzi e continuare a seguirli quotidianamente, grazie al digitale. Inoltre, ogni giorno è attivo il supporto di studio a distanza per aiutare chi è più in difficoltà con l’apprendimento.

Zyxel è qui intervenuta per dare un supporto concreto a CasaOz e alle sue attività. La tecnologia può essere utile e preziosa per offrire aiuto a chi ha bisogno. Le soluzioni Wi-Fi Zyxel avvicinano la didattica ai ragazzi e questo permette di migliorare l’intera esperienza all’interno di CasaOz. Grazie alle soluzioni di networking, wireless, security e connettività, Zyxel ha messo a disposizione la propria expertise, offrendo un servizio ma soprattutto un contributo tecnologico e sociale.

“Grazie a Zyxel – dice la presidente di CasaOz Enrica Baricco– abbiamo potuto continuare a garantire la presenza di CasaOz accanto ai bambini e ai ragazzi. Le connessioni sono fondamentali, per continuare a comunicare nonostante il distanziamento sociale e sentirsi più vicini in questo periodo di grande difficoltà. Per questo è fondamentale per CasaOz sapere che ci sono aziende come Zyxel, che vogliono essere al suo fianco e sostenerla nelle diverse attività”.

“Il rapporto con CasaOz è un legame consolidato, che coltiviamo da anni. Siamo felici di dare il nostro supporto ad un’associazione che tanto fa per le famiglie e il territorio – commenta Valerio Rosano, Country Manager Zyxel Networks Italia & Iberia – la tecnologia ha innegabile valore, anche a livello sociale. Questo periodo storico ha fatto emergere questa peculiarità”.

L’intervento di Zyxel ha permesso a CasaOz di fruire di maggiore stabilità della connessione con conseguente miglioramento delle condizioni operative, potenziamento della trasmissione per le attività online. L’utilizzo di device della famiglia Nebula, la soluzione di cloud networking, ha permesso di attivare una gestione centralizzata della rete da un unico pannello di controllo, favorendo così il continuo monitoraggio.

All’interno di CasaOz sono presenti due reti Wi-Fi, una privata, per chi lavora all’interno della casa (rete Staff) e una accessibile con password per gli ospiti (rete Ospiti).

CasaOz, a causa del Coronavirus, ha dovuto modificare le sue attività spostandole online; sia per quanto riguarda le attività lavorative di back office dello staff sia per quelle front office gestite dalla sezione educativa, entrambe collegate alla rete Staff. Inoltre, quando i ragazzi torneranno al 100% in presenza, ci saranno molti smartphone connessi alla rete Ospiti. Complessivamente, la rete Staff dovrà reggere l’attività contemporanea di 12-15 computer, spesso connessi in modalità conference call con l’esterno. La rete Ospiti dovrà reggere la connessione contemporanea di 30-40 device mobili (tablet e smartphone). Il tutto dovrà avvenire in una casa di 900 mq su due piani con alcuni corridoi stretti, molti muri spessi e colonne in cemento armato.

Le necessità di CasaOz erano quindi le seguenti:

Introduzione di un firewall con bilanciamento delle 2 connettività attualmente presenti e una futura espansione con una terza connettività LTE.

Gestione dei profili di sicurezza per la rete interna e gestione dei contenuti per la rete ospiti.

Upgrade dell’infrastruttura switch con dispositivi di ultima generazione.

Sostituzione del vecchio impianto Wi-Fi, che utilizzava apparati diversi per la rete Staff e Guest, con un’unica infrastruttura Wireless condivisa.

Miglioramento della copertura del segnale Wi-Fi.

Stabilizzazione del segnale Wi-Fi e incremento dell’affidabilità della rete.

Possibilità di avere una rete mesh per non perdere il segnale all’interno della casa mentre ci si sposta (possibilità di utilizzare al meglio i robot per telepresenza).

Per la progettazione della rete di CasaOz, sono stati scelti i firewall USG FLEX 200, gli access point NWA1123-AC PRO e gli switch GS1920. Tutti i device son compatibili con Nebula, la soluzione di Cloud Networking, completa, efficiente e flessibile. Con Nebula, è possibile dare sicurezza di rete “Zero-Trust” con WiFi remoto e sviluppare una difesa collaborativa e integrata.