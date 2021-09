IMOU lancia Knight, la prima telecamera di sicurezza smart in 4K

IMOU, azienda attiva nel settore della smart security, che offre soluzioni complete e innovative per la sicurezza domestica e delle piccole e medie imprese e che è recentemente sbarcata in Europa, ha presentato la nuova telecamera di sicurezza da esterno Knight 4K Ultra HD Full-Color in occasione del Bricoday Expo&Forum 2021 in anteprima mondiale.

Questo moderno “cavaliere” della smart security è pronto a mettere il proprio scudo al tuo servizio: il suo sguardo fiero e acutissimo (risoluzione Ultra HD 4K) è sempre all’erta, anche di notte. Grazie alla tecnologia Full-color, infatti, Knight riesce a catturare immagini a colori nell’oscurità pressoché totale. Nessun nemico è abbastanza scaltro da ingannare il nostro cavaliere: l’intelligenza artificiale di cui è dotato, infatti, gli consente di rilevare con grande precisione movimenti e intrusioni di persone, veicoli e animali. Con la sua armatura impermeabile (certificata IP66 contro l’ingresso di acqua e polveri) Knight non teme le intemperie e veglia sul tuo “castello” senza sosta.

La telecamera, dal design innovativo ed elegante, supporta quattro modalità di visione notturna intelligente che garantiscono massima nitidezza anche al buio, per un livello di dettaglio visivo ancor più preciso e affidabile.

Principali caratteristiche tecniche della telecamera:

4K UHD che equivalgono a 8MP (3264 x 2448)

AI (Intelligenza Artificiale) – rilevamento intrusione accurato, con riconoscimento di persone/veicoli/animali o semplice movimento

Full Color – visione notturna a colori

Wifi 6 (2.4Ghz & 5Ghz)

Certificazione IP66 – utilizzabile in qualsiasi ambiente esterno e in diverse condizioni atmosferiche

Sirena da 110db e faretto – deterrenza attiva per le visite indesiderate

Andrea Battaglia, Country Sales Manager di IMOU, ha commentato: “Siamo entusiasti di presentare IMOU Knight 4K Full Color a Bricoday Expo&Forum, il più importante evento B2B per il mondo dell’home improvement e del bricolage. Questa nuova telecamera va ad arricchire la nostra vasta gamma di soluzioni per la sicurezza con funzionalità innovative e avanzate, per permettere a tutti di godere di una vita più comoda e sicura”.

IMOU Knight 4K Full Color sarà disponibile a breve.