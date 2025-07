Computer Gross e Sangfor Technologies diventano partner

Computer Gross, specialista italiano nella distribuzione a valore, da sempre attenta alle nuove tendenze e alle crescenti esigenze dell’ecosistema dei Partner, ha annunciato di aver siglato un accordo di distribuzione con Sangfor Technologies, azienda specializzata a livello globale nelle soluzioni di infrastruttura IT, sicurezza informatica e cloud computing.

Le soluzioni Sangfor distribuite da Computer Gross aiuteranno le aziende a costruire ambienti digitali sicuri

Grazie a un approccio integrato, Sangfor permette di monitorare, rilevare e rispondere efficacemente alle minacce informatiche. Rendere la trasformazione digitale più semplice e sicura è l’impegno di Sangfor Technologies nei confronti dei suoi clienti. Tre business unit per garantire tecnologie e servizi leader del settore in ambito Hyper-Converged Infrastructure (HCI), Virtual Desktop Infrastructure (VDI), Nextgeneration Firewall (NGFW), Endpoint Protection (EPP), Secure Web Gateway (SWG), Network Detection & Response (NDR), Secure Access Service Edge (SASE), Anti-Ransomware,eXtended Detection & Response (XDR) e Managed Detection & Response (MDR).

Le soluzioni Sangfor, distribuite adesso da Computer Gross, sono progettate per garantire protezione avanzata contro le minacce informatiche, assicurando continuità operativa e massima affidabilità. Allo stesso tempo, Sangfor offre una piattaforma infrastrutturale moderna e integrata, che include virtualizzazione, iperconvergenza e cloud ibrido, pensata per rispondere in modo flessibile e scalabile alle esigenze IT di organizzazioni di qualsiasi dimensione. Con tecnologie all’avanguardia e una gestione semplificata, Sangfor è in grado di abilitare le imprese a costruire ambienti digitali sicuri, efficienti e pronti per il futuro.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di collaborare con un distributore come Computer Gross, capace di valorizzare soluzioni innovative e di alta qualità come quelle di Sangfor. Insieme vogliamo supportare l’ecosistema dei partner italiani offrendo tecnologie integrate, semplici da adottare e in grado di rispondere alle reali esigenze di sicurezza e infrastruttura delle aziende”, ha affermato Francesco Addesi, Country Manager di Sangfor Italia.

“L’accordo con Sangfor Technologies ha come obiettivo quello di rafforzare la strategia di soluzioni a valore e conferma la leadership di Computer Gross sui principali trend di mercato che sempre di più richiedono competenze e soluzioni specifiche. Questo accordo di distribuzione testimonia il nostro forte impegno nel ricercare sempre le migliori soluzioni da presentare all’ecosistema dei Partner e va ad inserirsi all’interno di un portfolio di soluzioni a valore di Vendor leader unico sul mercato”, ha confermato Luca Verdelli, Business Unit Manager Data Management & Analytics, Computer Gross.