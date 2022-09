Connettività Cambium Networks al servizio del sociale

Il Centre d’action sociale Ville de Paris (Centro di Azione Sociale della Città di Parigi – CASVP) ha fatto sapere che sta implementando una soluzione Wi-Fi a livello cittadino fornito dal Managed Service Provider Nomosphère.

Secondo i dettagli forniti in una nota ufficiale, sono stati installati i primi 100 siti delle 294 postazioni presenti a Parigi, per un totale previsto di migliaia di access point Wi-Fi che utilizzano prodotti e tecnologie Cambium Networks. Nello specifico, viene sottolineato che la gestione centralizzata del cloud attraverso cnMaestro X fornisce a CASVP un’unica soluzione di connettività affidabile per tutta la città.

Tradotto in numeri significa che, per gli oltre 5.000 operatori sociali del CASVP (che forniscono assistenza ad anziani, persone con esigenze speciali e famiglie che vivono in condizioni di vulnerabilità), la connettività Wi-Fi consente di migliorare sensibilmente il livello di assistenza attraverso:

• Monitoraggio della salute

• Sessioni di formazione per l’apprendimento delle competenze di assistenti sociali e caregiver

• Assistenza per la richiesta di aiuti

In questo quadro, Nomosphère fornisce servizi operativi e di gestione MSP a più di 10.000 sedi in Francia e all’estero. La soluzione comprende un captive portal personalizzato in più lingue che gestisce facilmente l’autenticazione e le risorse differenziate. Inoltre, per contenere i costi, Nomosphère utilizza una tecnologia affidabile, efficiente e facile da usare.

Come sottolineato nella medesima nota ufficiale da Jean-Yves Simon, direttore commerciale di Nomosphère: «La configurazione delle apparecchiature e la gestione dell’infrastruttura sono molto semplici, grazie alla piattaforma di gestione cloud Cambium cnMaestro. Inoltre, gli access point sono perfettamente integrati con il nostro Network Operations Center».

Come concluso da Atul Bhatnagar, presidente e CEO di Cambium Networks: «CASVP si concentra sulla fornitura di cure e assistenza alle persone. Il nostro obiettivo è fornire soluzioni di rete che consentono agli MSP come Nomosphère e agli operatori sociali del CASVP di ottenere un accesso semplice, affidabile e sicuro che permetta loro di fornire la migliore assistenza possibile».