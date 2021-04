Arrow Electronics e Cyber Guru, azienda focalizzata sul tema della Cyber Security Awareness, hanno siglato un accordo di distribuzione per l’Italia, secondo cui Arrow fornirà al canale tutte le soluzioni formative presenti nell’offerta della società, che è presente sul mercato dal 2017.

Cyber Guru, con le proprie soluzioni persegue l’obiettivo di aumentare il livello di protezione di utenti e organizzazioni, pubbliche e private, contribuendo a creare una cultura diffusa della sicurezza informatica e assicura innovative piattaforme di formazione e addestramento in ambito Cyber Security Awareness. Le tre soluzioni offerte, Cyber Guru Awareness, Cyber Guru Phishing e Cyber Guru Channel, consentono alle organizzazioni di formare i propri dipendenti sull’uso corretto delle tecnologie digitali, riducendo di conseguenza l’esposizione al rischio per l’intera organizzazione.

Con Cyber Guru formazione e addestramento alla sicurezza IT

Come sottolineato in una nota ufficiale da Michele Puccio, country manager di Arrow enterprise computing solutions business in Italia: «È importante rafforzare la formazione dei dipendenti sulla sicurezza informatica per aiutare a ridurre il più possibile i rischi di attacchi informatici che sfruttino la mancanza di consapevolezza dei collaboratori interni all’azienda».

Per Vittorio Bitteleri, sales director di Cyber Guru Italia: «Siamo orgogliosi di collaborare con un distributore come Arrow, con i suoi 20 anni di expertice nel settore della cybersecurity in Italia. Insieme saremo in grado di cogliere nuove opportunità di mercato, in un periodo in cui la cyber security awareness è diventata una priorità per tutte le organizzazioni. Con Arrow, forniremo agli operatori di canale, piattaforme di formazione innovative in ambito cyber security awareness, per offrire ai lori clienti uno strumento efficace e necessario per trasformare la loro forza lavoro nella prima linea di difesa contro le minacce cyber. Questo accordo anticipa il prossimo rilascio del nostro programma di canale, che vuole mettere il rivenditore al centro della nostra strategia, aggiungendo alla classica protezione sulle nuove opportunità generate, la protezione sul business realizzato dai rinnovi contrattuali sui servizi venduti in passato».