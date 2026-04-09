Cyberoo sarà distribuito in Italia da V-Valley (Esprinet)

Cyberoo, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese, e V-Valley, società del Gruppo Esprinet attivo in Italia e Spagna nella distribuzione di Advanced Solutions, hanno sottoscritto un accordo strategico volto a rafforzare la presenza delle soluzioni Cyberoo sul mercato italiano e ad accelerarne la diffusione attraverso il canale.

L’intesa si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento commerciale della Società. Dopo i risultati positivi registrati da Cyberoo nell’esercizio 2025 nel proprio core business della cybersecurity, e con l’ulteriore contributo atteso nel 2026 dallo sviluppo commerciale di KEATRIX, l’accordo con V-Valley rappresenta un ulteriore fattore di spinta grazie al coinvolgimento di un distributore di primaria rilevanza, caratterizzato da una presenza ampia e capillare sul territorio.

V-Valley, distributore di riferimento nel mercato delle Advanced Solutions, con un posizionamento orientato alla valorizzazione di soluzioni e servizi ad alto contenuto tecnologico, affiancherà Cyberoo non solo sul piano distributivo, ma anche nello sviluppo e nell’abilitazione della relazione con il canale, contribuendo a rendere più strutturato, efficace e scalabile il rapporto tra vendor e partner sul territorio.

Cosa prevede l’accordo tra Cyberoo e V-Valley

L’accordo prevede la distribuzione dell’intero portafoglio di servizi Cyberoo, con un focus su KEATRIX, piattaforma innovativa di security awareness per la formazione in ambito cybersecurity, basata su un approccio di edutainment che integra istruzione e cinema. In tale contesto, KEATRIX rappresenta una componente distintiva dell’offerta Cyberoo, destinata ad affiancare e rafforzare la diffusione dell’intero portafoglio di soluzioni cybersecurity della Società.

Le parti svilupperanno congiuntamente iniziative di go-to-market rivolte al canale e al mercato, tra cui attività di formazione e abilitazione, campagne di co-marketing, eventi territoriali e programmi dedicati ai rivenditori, con l’obiettivo di costruire un ecosistema di partner solido, sostenibile e orientato alla creazione di valore.

L’intesa coinvolgerà l’intero ecosistema di partner e clienti di V-Valley ed Esprinet in Italia, con l’obiettivo di ampliare progressivamente la diffusione delle soluzioni Cyberoo sul territorio nazionale e con la prospettiva di estendere, in una fase successiva, la collaborazione anche ad altri mercati esteri presidiati da V-Valley, come la Spagna.

“Questo accordo rappresenta un passo importante nella strategia di crescita di Cyberoo sul mercato italiano e nel rafforzamento del nostro modello di collaborazione con il canale. Grazie alla collaborazione con V‑Valley, puntiamo a valorizzare l’intero portafoglio di soluzioni Cyberoo offrendo ai partner strumenti e competenze in grado di rispondere in modo concreto alle esigenze di sicurezza delle imprese. Dopo i risultati positivi registrati nell’esercizio 2025, e con il contributo atteso nel 2026 dallo sviluppo di KEATRIX, questa intesa rappresenta un ulteriore elemento di forza per il nostro percorso di crescita commerciale”, ha dichiarato Veronica Leonardi, CMO & Board Member di Cyberoo.

“Questo accordo con V-Valley rappresenta un traguardo importante nel percorso che stiamo costruendo per portare KEATRIX sui mercati europei. La nostra strategia di espansione in area EMEA punta a fare di Cyberoo un riferimento europeo nella security awareness, e V-Valley è il partner ideale per accelerarla. Non è solo un distributore: è un moltiplicatore di impatto, capace di portare KEATRIX dove il mercato ne ha più bisogno, con la capillarità e la competenza che questo tipo di soluzione innovativa richiede”, ha dichiarato Andrea Piazza, EMEA Commercial Director di Cyberoo.

“L’accordo di distribuzione con Cyberoo rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della nostra proposizione in ambito cybersecurity”, ha commentato Silvia Restelli, Head of Marketing & Solutions Sales V-Valley in Italia. “Inseriamo nel nostro portfolio un vendor italiano di eccellenza, altamente specializzato, in grado di rispondere in modo concreto alle crescenti esigenze di protezione delle aziende. Insieme a Cyberoo mettiamo a disposizione del canale soluzioni avanzate e un modello di go-to-market pensato per supportare i partner nello sviluppo di progetti ad alto valore, accompagnandoli con competenza, prossimità e investimenti dedicati.”