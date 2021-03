Getac conferma il focus su Industria 4.0 e lancia un virtual show per presentare soluzioni hardware ad alta affidabilità

Getac, leading company nella produzione di soluzioni rugged per il mobile computing, annuncia il lancio della prima edizione della “Fiera Vituale di Getac per il Manufacturing”, una piattaforma digitale per presentare tecnologie rugged e soluzioni integrate di ultima generazione per l’industria manifatturiera.

La piattaforma è stata appositamente progettata per aiutare i professionisti, che lavorano nella produzione, a scoprire e conoscere i vantaggi della tecnologia rugged di Getac nelle applicazioni chiave nell’Industria 4.0. Queste includono la Gestione della Process Manufacturing, Officina e Gestione del Discrete Manufacturing, Magazzino, Gestione delle Scorte e Intralogistica, Gestione e Manutenzione degli Asset, Trasporto e Consegna e molto altro ancora.

Getac illumina la strada all’industria manifatturiera

Tutti i visitatori della mostra avranno l’opportunità di interagire con i prodotti Getac di ultimissima generazione, visualizzare contenuti digitali, le schede tecniche e gli approfondimenti, oltre a entrare in contatto direttamente con gli esperti di Getac.

Gli eventi dell’ultimo anno hanno avuto profonde conseguenze sulle modalità in cui l’industria manifatturiera deve operare, costringendo molte organizzazioni ad affrontare scenari ancora parzialmente sconosciuti. Getac, attraverso questa iniziativa, vuole affiancare le imprese a scegliere le soluzioni digitali più adeguate, per affrontare le trasformazioni necessarie nell’ambito dei processi IT. In questo contesto, le nuove tecnologie innovative come Internet of Things, Intelligenza Artificiale, Realtà Aumentata/Virtuale e 5G necessitano il supporto di potenti soluzioni software e hardware, al fine di ottimizzare con successo i processi, ridurre i costi e rimanere competitivi sul mercato globale.

La “Fiera Vituale per il Manufacturing” è l’occasione giusta per conoscere da vicino i nuovi prodotti e le soluzioni di Getac, le caratteristiche principali, le funzionalità, il design e molto altro ancora.

In particolare, la nuova generazione del notebook semi-rugged S410, altamente configurabile e destinato ai professionisti del settore manifatturiero e automotive, che lavorano in ambienti altamente sfidanti e il tablet fully rugged UX10, il primo al mondo a supportare la tecnologia LiFi (Light Fidelity) integrata nel dispositivo.