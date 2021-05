Oltre alle molteplici iniziative e attività già attive per il canale, D-Link, società attiva nelle soluzioni di connettività e di infrastruttura di rete, rinnova il suo impegno verso il canale ICT con il nuovo programma MSP, e ha scelto Impianti S.p.A come primo D-Link Managed Service Provider.

Il programma MSP è pensato per fornire ulteriore supporto e sostegno a tutti i service provider che decidono di abbracciare la nuova soluzione Nuclias Cloud di D-Link e rivoluzionare il proprio modo di fornire servizi di network management in ottica completamente cloud. Ai partner che aderiscono al nuovo programma, come Impianti S.p.A, saranno garantiti vantaggi dedicati come sconti, prodotti NFR gratuiti, deal registration, corsi di formazione dedicati, assistenza da parte degli ingegneri D-Link e anche attività di co-marketing.

D-Link ha ideato il nuovo programma MSP con l’obiettivo di selezionare un numero ristretto di partner per rafforzare le collaborazioni, nonostante il periodo complicato, soprattutto per supportare le PMI. Il programma consente ai system integrator di trasformare il loro modo di fornire servizi e soluzioni ai propri clienti, proponendo Nuclias Cloud, la soluzione completa per la gestione 100% cloud della rete aziendale, come servizio gestito – ricevendo tutto il supporto del vendor sia in termini commerciali che tecnici.

Lorenzo Reali, Sales Manager – Divisione Business di D-Link Italia afferma: “Il programma MSP ci consente di proporre una soluzione innovativa, come Nuclias Cloud, anche a tutte quelle realtà che mancano di una struttura IT in-house in grado di gestirla. Tramite la competenza e la preparazione di partner come Impianti S.p.A., invece, abbiamo la possibilità di rinnovare le reti e consentire alle aziende di ogni dimensione di aggiornarsi e rispondere in tempi rapidi ai cambiamenti digitali in corso. Inoltre, vedere questo progetto concretizzarsi fin da subito con un partner come Impianti S.p.A rappresenta un importante traguardo, poiché rinnova la nostra collaborazione decennale e testimonia la fiducia e l’impegno che il system integrator ha deciso di dimostrarci ancora una volta.”

“La partnership con Nuclias by D-Link” – conferma Simone Lo Russo, Founder & Owner di Impianti S.p.A. – “rappresenta un ulteriore passo avanti, che conferma la nostra volontà di fornire sempre prodotti versatili e performanti a tutti i nostri clienti. Abbiamo stretto questa partnership proprio per offrire soluzioni che possano essere gestite semplicemente e che possano garantire la connettività wireless e wired all’interno di qualsiasi tipo di struttura. Altri fattori qualificanti sono il rapido deployment senza che sia necessaria la configurazione da parte del dipartimento IT, il cosiddetto zero touch. È noto ai più che Impianti ricerca continuamente e sceglie vendor ad alto potenziale di sviluppo. Tecnologia, affidabilità ed un ottimo rapporto qualità/prezzo sono punti distintivi che ci hanno permesso di scegliere Nuclias by D-Link.”