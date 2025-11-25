D8xx: comunicazione premium evoluta con Snom

Snom Technology, il marchio premium per la comunicazione aziendale integrata, prosegue lo sviluppo coerente dei suoi collaudati bestseller con tre nuovi terminali IP. I nuovi modelli della serie D8xx completano in modo mirato l’attuale portafoglio – dai contesti più attenti al budget fino agli scenari business ad alte prestazioni, che richiedono grande flessibilità e livelli avanzati di sicurezza. I terminali integrano un’architettura software sicura, interfacce moderne (WLAN/Bluetooth/USB) e un’acustica eccellente, assicurano inoltre ergonomicità e protezione dell’investimento grazie all’interoperabilità e agli aggiornamenti regolari.

Nuovo modello entry-level: Snom D810W

Il D810W rappresenta il nuovo punto d’ingresso nella telefonia IP professionale di Snom. Collocato subito sotto l’ormai collaudato D812, offre funzioni di comunicazione moderne in un formato compatto e a condizioni vantaggiose. Il dispositivo è dotato di un display a colori che garantisce una visualizzazione chiara delle informazioni. Il Wi-Fi integrato consente un posizionamento flessibile anche senza cablaggio di rete, mentre il meccanismo di riaggancio elettronico senza usura ne aumenta la durabilità. Una porta USB per cuffie o periferiche e l’hardware a basso consumo energetico rendono il D810W una soluzione a prova di futuro per uffici, home office e reception.

Integrazione senza compromessi: Snom D815W/B

Il D815W/B è pensato per gli utenti che danno valore alla massima libertà di movimento e a un’integrazione perfetta in qualsiasi tipo di infrastruttura. Oltre al Wi-Fi integrato, il D815W/B dispone anche del Bluetooth per il facile collegamento di accessori wireless come le cuffie. Il display a colori TFT da 5,0 pollici garantisce un’ottima leggibilità e una navigazione intuitiva nei menu. Una porta USB, audio in HD e il supporto per moduli di espansione rendono il D815W/B il compagno ideale per chi lavora in modalità ibrida e passa spesso dall’ufficio alla sala riunioni o al lavoro da remoto.

Flessibilità senza limiti: Snom D892M

Con il D892M, Snom amplia la sua classe business con un modello ad alte prestazioni per ambienti aziendali esigenti. Il telefono offre un display LCD a colori ad alta risoluzione con diagonale da 5 pollici, inclinabile di 40 gradi, che permette una visualizzazione nitida e ad alto contrasto di elenchi, contatti e menu contestuali. Grazie al Bluetooth e al Wi-Fi integrato e alla compatibilità con apparecchi acustici, il D892M è un vero tuttofare della connettività. Con il ricevitore DECT wireless, che permette una maggiore libertà di movimento (fino a 50 m), e l’ampia interoperabilità con le principali piattaforme UC, il D892M è ideale per scenari professionali con esigenze elevate in termini di qualità, stabilità e sicurezza – ad esempio istituti finanziari, società di consulenza o enti pubblici.

Flessibilità per ambienti di lavoro moderni

Tutti i nuovi modelli rispettano gli elevati standard qualitativi di Snom. Hardware resistente, componenti altamente efficienti dal punto di vista energetico e un’architettura software sicura garantiscono un funzionamento affidabile per molti anni.

Con D810W, D815W/B e D892M, Snom risponde alle esigenze delle aziende moderne in contesti diversi: connettività flessibile, mobilità wireless e prestazioni elevate con un focus ampliato sulla sicurezza, anche negli ambienti business più impegnativi. I nuovi dispositivi dimostrano come un’innovazione mirata possa completare in modo intelligente una linea di prodotti già affermata, offrendo ai clienti nuovi scenari d’uso.

“Con queste importanti integrazioni nella nostra serie D8xx puntiamo su un’evoluzione concreta,” afferma Fabio Albanini, Senior VP Sales & Operations. “Questi terminali estendono la nostra serie D8xx in modo mirato, adeguandosi alle richieste crescenti di flessibilità e sicurezza da parte delle aziende – dall’entry-level alla fascia media avanzata. E´ così che Snom rimane la prima scelta per una telefonia IP di alta qualità e a prova di futuro, ‘Made in Germany’.”

Tutti i nuovi modelli della serie D8xx sono già disponibili presso i rivenditori specializzati e vengono forniti con tre anni di garanzia.