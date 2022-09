Da Extreme Networks un Partner Program sempre più ricco

Extreme Networks ha annunciato in occasione della Ignite Partner Conference, che si è svolta a Boston gli scorsi 1-4 agosto, nuovi partner program che offrono al canale un vantaggio competitivo nella vendita e nell’implementazione delle soluzioni Extreme, tra cui l’ampliamento delle opzioni di formazione, nuovi badge e certificazioni, oltre al supporto per la stesura di grant e a programmi di supporto per i clienti.

Vediamoli insieme nel dettaglio di quanto divulgato dal vendor.

Formazione – I partner hanno accesso a nuovo materiale didattico, tra cui formazione tecnica su Extreme Fabric Connect, oltre a formazione di vendita e sui prodotti. Nel 2023 Extreme lancerà l’Extreme Certified Professional Program, un programma modulare che offre ai partner maggiori opzioni di formazione tecnica, e una migliore esperienza di apprendimento attraverso un nuovo portale video. I partner che possiedono la qualifica Extreme Certified Specialist potranno seguire i nuovi corsi per passare a Extreme Certified Professional e avere una maggiore conoscenza della tecnologia e delle soluzioni Extreme, e garantire che i clienti possano massimizzare il ROI.

Badge e Certificazioni – Extreme ha sviluppato due nuovi badge per distinguere i partner che hanno una specializzazione su alcuni temi chiave:

Amministrazioni Pubbliche Centrali e Locali – I partner con questa certificazione diventeranno partner preferenziali per la fornitura delle soluzioni ai clienti delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, e avranno accesso a materiale collaterale specializzato, tra cui webinar e in casi specifici a fondi di sviluppo del mercato.

– I partner con questa certificazione diventeranno partner preferenziali per la fornitura delle soluzioni ai clienti delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, e avranno accesso a materiale collaterale specializzato, tra cui webinar e in casi specifici a fondi di sviluppo del mercato. Sport e Spettacolo – I partner con questa certificazione diventeranno partner preferenziali per la fornitura di soluzioni nell’area dello sport e dello spettacolo, e potranno partecipare alle opportunità di sponsorizzazione.

Supporto per la Stesura dei Grant – Extreme Networks offrirà servizi di scrittura dei grant per consentire ai partner di aiutare i clienti a sfruttare i finanziamenti per i progetti che richiedono soluzioni di rete. Il team di esperti fornirà gestione e assistenza durante l’intero processo, compresi i piani di implementazione dei progetti.

Supporto dei Clienti – I programmi di supporto dei clienti contribuiscono ad aumentare l’adozione, l’uso e la fidelizzazione attraverso esercitazioni pratiche e analisi delle best practice. I clienti beneficiano di attivazioni e di onboarding accelerati, e di implementazioni più rapide, mentre i partner possono migliorare la fidelizzazione dei clienti e identificare meglio le nuove opportunità di cross-selling e upselling.