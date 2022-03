Dalla partnership strategica tra Horsa Group e Infor nasce Horsa For

Horsa Group, system integrator leader a livello nazionale, che progetta e implementa soluzioni ICT destinate alle piccole e medie imprese e alle organizzazioni di grandi dimensioni, e Infor, industry cloud company inserita da Gartner tra i Leader di soluzioni Cloud ERP per aziende product-centric, annunciano un accordo per offrire soluzioni ERP in cloud innovative in settori chiave del mercato italiano. La partnership si concretizza con la nascita di Horsa For, la Business Unit specializzata nell’implementazione delle soluzioni ERP di Infor.

Il nuovo accordo amplia e rafforza dunque la value proposition di Horsa Group nel mercato dell’Enterprise Resource Planning (ERP) grazie alle soluzioni ERP Infor CloudSuite, pensate per offrire un supporto multi-azienda, multi-paese e multi-sito all’avanguardia e flessibile, e permetterà inoltre di estendere la presenza nell’industria manifatturiera e nei settori Food & Beverage, Chimico, Ceramico, Fashion e Distribuzione.

Con questa iniziativa, Horsa Group si conferma sul mercato come interlocutore di riferimento in ambito ERP in grado di accompagnare e indirizzare i clienti nel processo end to end di trasformazione digitale e nella scelta della migliore piattaforma e tecnologia disponibile rispetto alle reali esigenze di business dell’impresa.

“Sin dalla sua costituzione Horsa Group ha adottato un approccio agnostico rispetto alle tecnologie” ha commentato Luca Bruno, Partner & Executive Vice President di Horsa Group. “Non fa eccezione il mercato dell’ERP di seconda generazione, che per noi rappresenta un segmento fondamentale del nostro business, ma soprattutto un asset strategico per i nostri clienti e che continuerà ad essere un’area di importanti investimenti nei prossimi mesi per il nostro Gruppo”.

La costituzione di Horsa For risponde a una richiesta del mercato di trovare in Horsa Group un partner multiERP competente, completo e si costituisce intorno a una piccola – per dimensioni – ma strategica – per esperienze maturate – acquisizione avvenuta alla fine dello scorso anno.

“L’acquisizione di In-Team, una piccola realtà composta da specialisti con oltre venti anni di esperienza nell’implementazione di software gestionali, e in particolare delle soluzioni ERP di Infor, ci ha permesso di creare, in tempi brevi, un gruppo di lavoro dedicato a questa tecnologia estremamente competente e competitivo. Nei prossimi mesi, i nostri piani di sviluppo prevedono di far crescere questa Business Unit in maniera molto significativa, facendola diventare un centro di competenza di riferimento per il mercato delle soluzioni Infor” ha continuato Bruno.

Per rispondere alle richieste del mercato, infatti, la società è già impegnata nella ricerca di professionisti da inserire nell’organico di Horsa For, che conta di arrivare a 50 persone.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare questo accordo con Horsa Group, player con una consolidata esperienza in ambito ERP. Lavoreremo in sinergia per ampliare l’offerta ed estendere la nostra presenza in settori chiave del mercato italiano, facendo leva sull’elevata expertise di Horsa Group, e supporteremo i clienti nel raggiungere nuovi obiettivi di business e un nuovo livello di competitività.”, ha dichiarato Bruno Pagani, General Manager, Infor Italia.