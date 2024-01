Dell presenta i nuovi monitor certificati 5 stelle per il comfort degli occhi

Dell Technologies presenta il primo monitor 5K da 40 pollici al mondo certificato per un comfort visivo a cinque stelle. É il monitor Dell UltraSharp 40 Curved ThunderboltTM Hub (U4025QW).

Dopo nove anni di leadership nel settore dei monitor per PC, Dell amplia ancora i confini dell’innovazione dei display: pensato per i professionisti che necessitano di nitidezza e di colori straordinari, questo monitor curvo ultrawide certificato VESA DisplayHDR 600 è dotato di tecnologia IPS Black Panel per un maggiore contrasto cromatico e dettagli intricati con risoluzione 5K (5120×2160).

Preservare la salute degli occhi con il nuovo monitor UltraSharp

I monitor UltraSharp di Dell sono i primi a vantare la certificazione TUV Rheinland a cinque stelle per il comfort degli occhi, un nuovo standard industriale che aiuta a ridurre l’affaticamento della vista. Ciò ha permesso di ottenere tre importanti risultati:

1. Raddoppiare la frequenza di aggiornamento, passando da 60Hz a 120Hz, per offrire immagini in movimento più fluide e nitide.

2. Integrare un sensore di luce ambientale per regolare automaticamente la luminosità dello schermo e la temperatura del colore in base alle condizioni di luce ambientale. Studi recenti hanno dimostrato che ciò può ridurre la frequenza dei segni di affaticamento degli occhi dal 7% al 17% rispetto a uno schermo che mantiene una luminosità costante.

3. Migliorare Dell ComfortView Plus riducendo l’esposizione nociva alla luce blu con una retroilluminazione LED più avanzata, passando da un’esposizione del 50% a meno del 35%. Le ricerche dimostrano che ciò può ridurre i segni di affaticamento degli occhi dell’8% dopo 50 minuti di attività di ricerca.

Precisione, produttività e convenienza

Il nuovo monitor vanta uno spazio colore DCI-P3 / Display P3 al 99%, perfetto per le attività che richiedono un’elevata precisione cromatica. Gli utenti possono anche calibrare facilmente i colori sullo schermo con il software Dell Color Management.

Inoltre, questo monitor offre Thunderbolt 4, con la comodità di un singolo cavo con un’erogazione di potenza fino a 140W, supporta la connettività Ethernet cablata ad alta velocità a 2,5 Gbps tramite RJ45, oltre a HDMI 2.1 FRL (Fixed Rate Link) e DisplayPort 1.4 per una trasmissione fluida delle immagini, riducendo al minimo la perdita di qualità visiva. La finitura offerta è in argento platino e le sue porte di accesso rapido frontali dal design intuitivo facilitano il collegamento dei dispositivi esterni.

Per chi necessita di un monitor con dimensioni ridotte, Dell rende disponibile il nuovo monitor Dell UltraSharp 34 Curved ThunderboltTM Hub (U3425WE) con risoluzione WQHD (2560×1440). Questo monitor offre molte delle stesse ottime caratteristiche della versione più grande, tra cui la certificazione TUV Rheinland® a cinque stelle per il comfort degli occhi, la tecnologia IPS Black e la connettività Thunderbolt 4 (fino a 90W di potenza).

Sostenibilità

I monitor presentati sono realizzati con il 100% di materiali riciclati e/o rinnovabili e gli imballaggi utilizzati per proteggere i monitor UltraSharp contribuiscono al raggiungimento degli ambiziosi Obiettivi di Dell Technologies per il 2030. Entrambi i monitor U4025QW e U3425WE sono realizzati con l’85% di plastica riciclata post-consumo (PCR) e il 100% di alluminio riciclato.

Questi monitor soddisfano, inoltre, i più recenti standard ambientali, come EnergyStar® e TCO Certified Edge, e sono registrati EPEAT® Gold9. Dell è un campione EPEAT Climate+ e possiede la più ampia gamma di monitor con la designazione EPEAT Climate+, il che significa che questi prodotti hanno soddisfatto le migliori pratiche del settore per la sostenibilità e la riduzione delle emissioni.