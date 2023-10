Dell Technologies Forum 2023: appuntamento il 18 ottobre all’insegna della concretezza

E’ per il prossimo mercoledì 18 ottobre, a Milano (Superstudio Più, via Tortona, 27) l’appuntamento con il Dell Technologies Forum 2023 Italia. Anche quest’anno, la società sarà protagonista di un momento di incontro e confronto su come le innovazioni tecnologiche stanno cambiando il mercato e sul ruolo che aziende come Dell Technologies possono giocare permettendo ai propri clienti, supportati da un ecosistema di partner, di implementarle con successo.

Filippo Ligresti, Vice President & Managing Director di Dell Technologies Italia – supportato da Marco Montemagno – aprirà la sessiona plenaria del Dell Technologies Forum 2023 e con uno sguardo al futuro parlerà di come rendere le imprese più competitive e resilienti grazie alle tecnologie più innovative e al capitale umano. A Frediano Lorenzin, country field CTO di Dell Technologies, il compito invece di parlare degli ultimi trend tecnologici: dalla Cybersecurity all’Edge, dal Multicloud all’Intelligenza Artificiale fino alle applicazioni di business dei più avanzati sistemi di AI Generativa, rispetto ai quali Dell rappresenta una voce da protagonista a livello globale.

Il Dell Technologies Forum 2023vedrà la partecipazione di un ospite di eccezione: Carlo Verdone, attore, regista, sceneggiatore e scrittore.

“ll passaggio al digitale ha stimolato le organizzazioni a pensare in modo diverso rispetto a come sono organizzate, a come sviluppano e misurano le idee” ha dichiarato Filippo Ligresti, vp&md di Dell Technologies Italia. “Il futuro è difficile da prevedere e molte nuove idee rischiano di diventare obsolete prima di essere implementate. E’ la combinazione di leadership, cultura e tecnologia a trasformare le grandi idee in realtà al ritmo richiesto dal mercato. Il Dell Technologies Forum 2023 non è solo un momento di confronto, ma anche un facilitatore di questo passaggio, grazie alla possibilità di incontrare esperti e di condividere le proprie esperienze con clienti e partner”.

Global Sponsor del Dell Technologies Forum italiano sono Intel e Microsoft.

A questo link, l’agenda del Forum.