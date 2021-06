Dubai World Trade Center (DWTC), un complesso costruito appositamente per eventi e mostre, ha adottato la soluzione Avaya OneCloud CCaaS per migliorare l’esperienza digitale offerta a clienti e dipendenti attraverso i diversi touch point. Dubai World Trade Center dispone di oltre 1 milione di metri quadri di spazio destinati a uso misto, ed è capace di ospitare eventi di ogni tipo e di ogni portata. Ogni anno vengono ne organizzati oltre 500 tra fiere, show e convention internazionali, con oltre 2,5 milioni di visitatori da 160 paesi di tutto il mondo.

Per la prima volta Dubai World Trade Center ha deciso di adottare tecnologie di comunicazione basate su cloud e la scelta della soluzione Avaya consentirà di offrire esperienze memorabili sia agli clienti espositori sia agli utenti interni. Avaya OneCloud CCaaS consente a DWTC di:

Connettere facilmente i punti di contatto digitali lungo l’intero percorso del cliente, in particolare e-mail, chat e voce.

Abbinare in modo intelligente i migliori dipendenti DWTC ai clienti per soddisfarne le esigenze.

Offrire esperienze personalizzate agli agenti attraverso un’area di lavoro che concentra in un unico pannello di controllo le informazioni sui clienti provenienti da diverse applicazioni e sistemi.

Aiutare DWTC prevedere le esigenze dei clienti e coinvolgendoli in modo proattivo fornendo loro informazioni utili attraverso il customer journey.

“Dubai è all’avanguardia per quanto riguarda la riapertura sicura di eventi fieristici e, in qualità di leader regionale in questo segmento di mercato, Dubai World Trade Center si impegna a garantire la migliore customer experience possibile. Sono molti gli espositori desiderosi di partecipare agli eventi che organizziamo e stiamo valutando soluzioni basate su cloud che possono consentire ai nostri team di assistere i clienti in modo più efficace. Avaya OneCloud CCaaS ci offre le capacità e la flessibilità per raggiungere questo obiettivo “, ha affermato Farid Farouq, Vice President, IT, Procurement and Contracts, Dubai World Trade Center.

Il Dubai World Trade Center ha scelto Avaya OneCloud CCaaS per sfruttare la flessibilità, l’agilità e l’innovazione su richiesta di un ecosistema multi-cloud che consente di rispondere rapidamente a esigenze in continua evoluzione fornendo l’accesso alle applicazioni e alla tecnologia cloud leader del settore. Avaya OneCloud CCaaS è attualmente disponibile in circa 40 paesi tra cui l’Italia.

Avaya OneCloud CCaaS può sfruttare anche le potenzialità di Avaya OneCloud CPaaS per comporre in modo semplice nuove esperienze memorabili. Con Avaya OneCloud CPaaS le aziende possono sviluppare use case, applicazioni e workflow in tempi ridotti e con competenze di sviluppo generiche, in maniera molto semplic

“Il Dubai World Trade Center ha una meritata reputazione di pioniere nel settore degli eventi globali. L’anno scorso con la GITEX Technology Week ha mostrato al mondo come organizzare con successo una fiera tecnologica globale in un ambiente di lavoro ibrido. E quest’anno, in un momento in cui le restrizioni sanitaria continuano ad allentarsi, DWTC dimostra ancora una volta il proprio impegno nel creare esperienze uniche che rispondono all’incremento della domanda. Siamo orgogliosi di collaborare con DWTC lungo un percorso di innovazione digitale che consentirà di raggiungere obiettivi ambiziosi “, ha commentato Massimo Palermo, Country Manager Avaya.