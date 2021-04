Avaya OneCloud CCaaS, parte fondante di Avaya OneCloud, è ora disponibile in quaranta Paesi, tra cui l’Italia.

Lo ha annunciato Avaya, che ha esteso la disponibilità della sua soluzione per i contact center per fornire alle aziende di tutto il mondo capacità digitali per connettere in modo ottimale clienti e dipendenti attraverso qualsiasi touchpoint, modalità, dispositivo e canale.

Secondo IDC, l’84% dei consumatori considera l’esperienza importante quanto il prodotto o il servizio, mentre il 92% afferma che l’esperienza del cliente ha una grande influenza sulle future decisioni di acquisto.

Con Avaya OneCloud CCaaS, veri e propri “Centri di Esperienza”

Avaya OneCloud CCaaS consente alle aziende di creare veri e propri “Centri di Esperienza” dove i clienti, grazie all’utilizzo del digitale, possono beneficiare di tutti i vantaggi offerti dal cloud. Vantaggi tra cui la flessibilità, l’efficienza e l’innovazione on-demand di un ecosistema multi-cloud in grado di fornire in tempo reale informazioni, analisi e contesto per migliorare le interazioni con il cliente, attraverso qualsiasi touchpoint, con rapidità e agilità.

Avaya OneCloud CCaaS rende inoltre più facile integrare nuove applicazioni abilitate da Avaya OneCloud CPaaS, che funge da “catalizzatore” che amplifica il valore del “Centro di Esperienza Cliente”. Questo consente alle aziende di sfruttare facilmente le app preconfigurate per estendere le capacità esistenti, nonché di utilizzare app proprie per creare soluzioni uniche per soddisfare esigenze specifiche e personalizzate.

La soluzione Avaya consente alle aziende di:

Collegare i punti di contatto digitali durante l’intero customer jorney – e-mail, messaggistica, chat, social, oltre alla possibilità di creare un proprio canale di comunicazione aziendale.

Abbinare in modo intelligente i clienti con i migliori dipendenti in base alle regole aziendali, al contesto interno ed esterno e ai risultati desiderati.

Personalizzare le esperienze dei dipendenti con uno spazio di lavoro moderno e che riunisce in un’unica schermata le informazioni relative ai clienti provenienti da diverse applicazioni e sistemi.

Anticipare ogni interazione con i clienti prevedendone le esigenze e coinvolgendoli proattivamente grazie alla journey intelligence.

Utilizzare con semplicità e rapidità innovative tecnologie cloud per rendere più accurata l’esperienza dei clienti offrendo loro più opzioni, risposte più rapide e un approccio più personalizzato.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Mary Wardley, Vice President, CRM Applications, IDC: «Con OneCloud CCaaS, Avaya è riuscita a coniugare capacità digitali potenziate con una gamma completa di opzioni di distribuzione attraverso il cloud pubblico, privato e ibrido, così da migliorare l’esperienza complessiva e intensificare il coinvolgimento di clienti e dipendenti. L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, i sistemi di coordinamento, i bot, l’integrazione tra voce e digitale – tutte queste caratteristiche la rendono una soluzione efficiente progettata per offrire flessibilità e agilità. Inoltre, l’ampio ecosistema di partner tecnologici e sviluppatori di Avaya mette a disposizione ulteriori comprovate capacità che vengono continuamente integrate nella soluzione Avaya OneCloud CCaaS, assicurando ulteriore valore ai clienti».

Avaya OneCloud CCaaS consente alle aziende di rendere le interazioni più facili, senza soluzione di continuità e guidate dal contesto, creando esperienze di valore per clienti e dipendenti. Avaya abbina in modo intelligente clienti e dipendenti con le giuste risorse e al momento giusto, inoltre, i flussi di lavoro alimentati dall’IA forniscono ai dipendenti contesto e assistenza virtuale per migliorare il livello di engagement, mentre gli strumenti di gestione offrono informazioni significative a livello organizzativo.

Per Anthony Bartolo, Executive Vice President e Chief Product Officer, Avaya: «Avaya comprende bene le esigenze dei clienti che desiderano fruire dei servizi richiesti nelle modalità che sono per loro più abituali. Inoltre, una forza lavoro on-demand e distribuita “ovunque” richiede strumenti per la collaborazione in tempo reale per fornire ai clienti ciò che vogliono, quando lo vogliono e come lo vogliono. Il successo dipende dal rendere il proprio business “always-on”, ovvero in grado di fornire esperienze personalizzate e basate sul cloud in modo rapido e semplice. Avaya OneCloud CCaaS consente ai nostri clienti di sfruttare la potenza di un ecosistema di applicazioni cloud che è moltiplicato da CPaaS e dalla workstream collaboration. La nostra soluzione offre un vantaggio in termini di coinvolgimento dei clienti che oggi rappresenta un elemento chiave per rimanere competitivi. Infine, caratteristiche altrettanto importanti, Avaya OneCloud CCaaS è focalizzata, flessibile, completa e veloce».