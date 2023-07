Worldstream sceglie Toshiba per l’archiviazione dei dati

Con stabilimenti all’avanguardia che coprono oltre 5.000 metri quadrati e 15.000 server in funzione, Worldstream è uno dei principali attori del mercato IaaS e offre ai suoi clienti un’ampia gamma di servizi, tra cui cloud pubblico e privato, colocation, infrastruttura di server dedicata e varie soluzioni di storage. Con sede nei Paesi Bassi, l’azienda si rivolge a una clientela internazionale, che comprende importanti istituzioni finanziarie, nonché marchi affermati nei settori industriale, radiotelevisivo, aziendale e agricolo.

Considerate le richieste di dati dei clienti SMB, CSP, MSP ed enterprise in continua crescita, era diventato fondamentale garantire l’affidabilità operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza compromettere i servizi offerti ai clienti, bilanciando la grande capacità di storage e i benchmark ad alte prestazioni con l’efficienza dei costi. Worldstream ha così deciso di implementare nei suoi principali data center europei gli HDD Toshiba MG-Series, soluzioni di archiviazione dati in grado di rispondere a criteri specifici, tra cui velocità, lunga durata, ingombro ridotto, scalabilità e prezzi vantaggiosi.

Ogni server Worldstream doveva garantire una capienza minima di 60TB fino a un massimo di 200TB, con la possibilità di arrivare a 300TB in una fase successiva. L’affidabilità e le prestazioni delle proprie soluzioni di storage per evitare tempi di inattività e tenere il passo con la domanda, controllando i costi, erano le principali priorità. Grazie alla sua tecnologia di registrazione all’avanguardia e agli HDD da 3,5 pollici compatti ad alta capacità e ultra affidabili, Toshiba è stata scelta come partner d’eccezione. Gli HDD della serie MG di Toshiba sono, infatti, caratterizzati da un innovativo design a 9 e 10 piatti riempiti a elio che consente di raggiungere densità di archiviazione elevate, rispettivamente 20TB e 18TB. Disponibili con interfaccia SATA da 6,0 Gbit/s o SAS da 12,0 Gbit/s, garantiscono una velocità di trasferimento dati pari a 268 MiB/s e di rotazione pari a 7.200 giri/min. La loro affidabilità a lungo termine, con un Mean Time to Failure (MTTF) di 2,5 milioni di ore, unita al basso consumo energetico, offre vantaggi significativi in termini di Total Cost of Ownership (TCO). Grazie al loro formato da 3,5 pollici, questi HDD possono essere facilmente aggiunti agli alloggiamenti dei server Worldstream, fornendo grandi capacità di dati in uno spazio ridotto, sfruttandolo al meglio.

L’installazione rapida e semplice degli HDD Toshiba, l’operatività costante con interventi minimi di manutenzione o sostituzione ha garantito significativi vantaggi in termini di investimento e costi operativi per Worldstream.

“In Worldstream ci affidiamo agli HDD all’avanguardia di Toshiba per fornire i servizi di alta qualità che i nostri clienti si aspettano. Grazie alle risorse di storage di livello enterprise di Toshiba, possiamo soddisfare le crescenti esigenze senza sacrificare la qualità o la convenienza. La collaborazione con i leader di settore come Toshiba ci assicura le risorse necessarie per rimanere competitivi e soddisfare i nostri clienti”, ha affermato Lars Kleijn, Purchasing Manager di Worldstream.

Toshiba è diventata il fornitore di riferimento dell’azienda per i componenti di archiviazione dati. Attualmente sono presenti oltre 10.000 HDD nei data center Worldstream di Haarlem e Naaldwijk (Paesi Bassi) e Francoforte (Germania), che forniscono 100PB e le installazioni previste nei prossimi anni sono destinate ad aumentare ulteriormente.

“Alta affidabilità, qualità e flessibilità caratterizzano la collaborazione tra Worldstream e Toshiba. Worldstream è uno dei principali attori nel settore dei data center e dell’IaaS e Toshiba ha influenzato in modo decisivo lo sviluppo degli hard disk negli ultimi 40 anni grazie al suo spirito pionieristico. Insieme condividiamo l’impegno nel voler far progredire le tecnologie green per un futuro volto a un utilizzo moderato delle risorse e concentrato sul costante miglioramento dell’efficienza di prodotti e infrastrutture”, ha dichiarato Larry Martinez-Palomo, Vice President & General Manager, Storage Products Division di Toshiba Electronics Europe GmbH.