Orbi 970: nuova serie Netgear per una connettività d’élite

NETGEAR, ha portato la sua linea Orbi, già vincitrice di diversi award, a un nuovo livello con un design delle antenne innovativo e una brevettata tecnologia esclusiva che potenzia i vantaggi del WiFi 7. Nata da oltre 25 anni di esperienza pionieristica di NETGEAR nel campo del WiFi, la serie Orbi 970 offre prestazioni incomparabili, velocità fino a 27 Gbps, un design sottile ed elegante e antenne ad alte prestazioni per una copertura a 360 gradi in ogni tipologia di casa, indipendentemente dalla sua conformazione.

Con l’affermarsi di velocità Internet multi-gig sempre maggiori ora disponibili per un numero più ampio di famiglie, il crescente numero di dispositivi connessi per nucleo famigliare e l’incremento delle applicazioni ad alta intensità di banda, come lo streaming video 4K/8K, le chiamate Zoom in alta definizione, il lavoro focalizzato sulla grafica, i giochi interattivi in tempo reale e l’intrattenimento AR/VR, la necessità di velocità WiFi più veloci, latenza inferiore e maggiore capacità diventa imperativa. E qui entra in gioco il WiFi 7. Mentre il WiFi 6E ha aperto la banda da 6 GHz come autostrada per i dispositivi più recenti e veloci, il WiFi 7 si basa su quella promessa espandendo i canali a 320 MHz e offrendo velocità e prestazioni senza precedenti.

La serie Orbi 970 massimizza il potenziale del nuovo standard con una tecnologia innovativa che garantisce che i vantaggi siano erogati in tutta la casa, dalla porta d’ingresso al giardino, su tutti i dispositivi contemporaneamente.

Velocità pronte per il futuro

La tecnologia Quad-Band esclusiva e brevettata di Orbi e l’unico Enhanced Dedicated Backhaul garantiscono che il WiFi sia veloce su tutti i dispositivi. Per contraddistinguere Orbi dai competitor, NETGEAR configura l’operazione multi-link (MLO), una caratteristica del WiFi 7, per creare un Enhanced Dedicated Backhaul che combina una banda dedicata da 5 GHz con una banda da 6 GHz per raddoppiare la velocità di connessione tra il router e i satelliti e ottenere un backhaul wireless da 10 Gig per una latenza ridotta e trasferimento dati alla massima velocità. Il sistema offre anche una funzione Smart Connect che seleziona intelligentemente la banda WiFi più veloce per ciascun dispositivo connesso.

Il router dispone di una porta internet da 10 Gigabit e di una porta Ethernet da 10 Gigabit e quattro porte Ethernet da 2,5 Gigabit per raggiungere le velocità più rapide attualmente disponibili. I nuovi ed eleganti corpi cilindrici dei router e dei satelliti sono progettati appositamente per prestazioni ottimali; il loro profilo sottile e una dimensione complessiva più ridotta si adattano alla casa in modo discreto, sia se posti su una scrivania, che su un device audio-visivo o una mensola. Dispongono di 12 antenne interne ad alte prestazioni con amplificatori potenti per una copertura a 360 gradi, da parete a parete, da davanti a dietro.

“La serie Orbi 970 rappresenta un’altra importante pietra miliare per offrire la straordinaria potenza della nostra tecnologia Quad Band brevettata in tutta la casa, dalla cantina alla sala giochi alla zona barbecue in giardino, con velocità fino a 2,4 volte superiori al WiFi 6”, ha dichiarato David Henry , presidente e direttore generale Connected Home Products and Services di NETGEAR. “Abbiamo combinato la nostra vasta esperienza nelle frequenze radio e la nostra nuova tecnologia brevettata con le caratteristiche del WiFi 7 per fornire le velocità WiFi più rapide, garantendo che tutto ciò che è connesso al sistema Orbi 970 funzioni alle prestazioni ottimali anche nelle case intelligenti più esigenti”.

Servizi preziosi



La serie Orbi 970 include anche NETGEAR Smart Parental Controls per gestire facilmente il tempo online dei bambini su tutti i loro dispositivi connessi e promuovere buone abitudini online per la famiglia. Le funzionalità di base sono disponibili gratuitamente. Dopo una prova di 30 giorni, è previsto un costo di abbonamento per un Piano Premium.

La serie Orbi 970 include anche NETGEAR Smart Parental Controls per gestire facilmente il tempo online dei bambini su tutti i loro dispositivi connessi e promuovere buone abitudini online per la famiglia. Le funzionalità di base sono disponibili gratuitamente. Dopo una prova di 30 giorni, è previsto un costo di abbonamento per un Piano Premium.

Il kit include un anno di NETGEAR Armor Powered by Bitdefender , che fornisce uno scudo di sicurezza automatico per i dispositivi connessi. A differenza dei tradizionali prodotti antivirus per endpoint, Armor è incorporato nel router come una soluzione di sicurezza completa per monitorare l'attività in entrata e in uscita da Internet, proteggendo computer, telecamere di sicurezza, baby monitor e altri dispositivi IoT sulla rete e segnalando minacce esterne e attività sospette da parte dei dispositivi IoT, eliminando la necessità di abbonamenti o software di sicurezza multipli.

L'app NETGEAR Orbi consente anche una comoda configurazione del router e dei satelliti, oltre all'accesso alle funzionalità di gestione della rete da qualsiasi luogo, sia a casa che lontano da casa.

Hai bisogno di una copertura maggiore? C’è Netgear Orbi 970

Il nuovo sistema mesh della serie Orbi 970 (confezione da 3) copre fino a 660 metri quadrati, il 10% in più rispetto alla serie Orbi 960, e supporta fino a 200 dispositivi. Per estendere la copertura, è possibile aggiungere satelliti aggiuntivi. Ogni satellite aggiuntivo aumenta la copertura di un sistema Orbi 970 esistente fino a 220 metri quadrati e dispone di una porta Ethernet da 10 Gigabit e due porte Ethernet da 2,5 Gigabit per ottenere velocità e affidabilità imbattibili su più dispositivi cablati, rendendo il vero WiFi multi-gig una realtà.

Specifiche Tecniche di Netgear Orbi 970:

Canali ad alta capacità da 320 MHz – La nuova larghezza di banda ultra vasta significa velocità fino a 2,4 volte superiori per i dispositivi connessi ed è completamente retrocompatibile con i dispositivi WiFi più vecchi. Gli smartphone e i laptop WiFi 7 possono raggiungere velocità fino a 5 Gbps.

4K QAM – Aumenta le velocità per gli utenti grazie a un utilizzo più efficiente della larghezza di banda disponibile.

Preamble Puncturing – Consente un canale più ampio rispetto a quanto sarebbe altrimenti disponibile nelle aree ad alta interferenza.

Multi-link Operation – Utilizza contemporaneamente più bande WiFi, sia per il backhaul che per il fronthaul, per migliorare la affidabilità della rete, ridurre la latenza e garantire la consegna dei dati alla massima velocità.

Enhanced Dedicated Backhaul – Sfrutta l’operazione multi-link (MLO) per combinare una banda dedicata da 5 GHz con una banda da 6 GHz per ottenere una velocità di backhaul wireless da 10 Gigabit tra il router e i satelliti.

Velocità Multi-Gig con porta Internet da 10GbE – Utilizza la porta Internet da 10 Gigabit per piani via cavo e in fibra fino a 10 Gbps. Compatibile con qualsiasi fornitore di servizi Internet.

Porte LAN da 10GbE – Opzione per utilizzare una connessione cablata da 10 Gigabit tra il router e i satelliti.

Maggior capacità per attività ad alta intensità di dati – Connetti fino a 200 dispositivi, come telecamere di sicurezza, dispositivi per la casa intelligente e altoparlanti, mentre godi di streaming video 4K/8K fluido, giochi online ultra-reattivi, intrattenimento AR/VR e videoconferenze UHD ininterrotte.

Più porte cablate Multi-gig sul Router e sui Satelliti – Collega dispositivi cablati per migliorare le prestazioni tramite una porta Ethernet da 10 Gbps e quattro porte Ethernet da 2,5 Gbps.

Piattaforma Qualcomm® Networking Pro Series WiFi 7 – Offre prestazioni WiFi 7 intransigenti per le case iperconnesse di oggi.

Disponibilità

La serie NETGEAR Orbi 970 sarà disponibile in novembre in Europa.