Un particolare duo che combina il telefono fisso e quello cordless per garantire la massima libertà di movimento nel proprio ambiente domestico. Un nuovo apparecchio per gestire le comunicazioni in casa rapidamente, facilmente e comodamente.

Gigaset DL780 Plus è anche la soluzione perfetta per le famiglie e i suoi componenti che attribuiscono importanza alla flessibilità, praticità, alta qualità del suono, display chiari e leggibili e pulsanti grandi.

Audio eccellente

I dispositivi che compongono il twin set Gigaset DL780 Plus si evidenziano per la loro qualità audio. Il volume dell’altoparlante su entrambi gli apparecchi può essere regolato e il telefono fisso è dotato di una funzione di amplificazione aggiuntiva.

Si può dunque alzare il volume a livelli alti rendendo il dispositivo perfetto sia per i senior sia per le persone con problemi di udito.

Oltre all’eccellenza dell’audio e del suono, entrambi i dispositivi del twin set Gigaset DL780 Plus montano regolazioni del volume a molti livelli in più rispetto alla normalità. Il volume della suoneria del telefono da tavolo può essere regolato su sette livelli, mentre quello del cordless fino a otto. Sia il fisso che il cordless del Gigaset DL780 Plus sono compatibili con gli apparecchi acustici.

Meglio prevenire che curare

Spesso si sente parlare di frodi telefoniche e soprattutto gli anziani ne sono vittime. Per prevenire frodi telefoniche e disturbanti chiamate indesiderate, Gigaset DL780 Plus ha una funzione di protezione delle chiamate che può bloccare fino a 32 numeri per non ricevere le chiamate indesiderate.

Collegati da remoto

Una rubrica condivisa, un elenco sincronizzato di chiamate ricevute e perse su entrambi i dispositivi e una funzione di protezione delle chiamate sincronizzata, sono alcune delle prerogative di questo twin set. La sincronizzazione del telefono fisso e del cordless darà la sensazione di gestire un telefono con due ricevitori anziché due dispositivi distinti.

Il twin set Gigaset DL780 Plus è perfettamente plug & play. L’utilizzatore non deve far altro che togliere gli apparecchi dalla confezione, collegarli e avviare subito una chiamata.

Rapidamente visibile e chiaramente leggibile

Con il suo aspetto accattivante e il design moderno, nel classico nero con tasti argentati, Gigaset DL780 Plus si integra con eleganza in ogni arredamento diventando esso stesso un complemento d’arredo. I display grandi, ad alto contrasto, in bianco e nero e ben illuminati, sono facili da leggere anche per le persone con problemi di vista.

Il display del telefono da tavolo DL780 misura 78 x 46 mm e mostra sempre la data e l’ora quando inattivo. Anche le chiamate perse vengono visualizzate sul display in modalità inattiva. La durata della chiamata viene evidenziata sul display di entrambi i dispositivi durante una chiamata, in modo che gli utenti abbiano sempre le informazioni sul tempo trascorso, sia che parlino per poco o per lungo tempo.

Un LED lampeggiante sulla parte anteriore di entrambi i dispositivi indica una chiamata in arrivo.

Il display del portatile misura 34 x 37 mm e il contrasto può essere regolato a piacimento. La navigazione nel menu principale è estremamente semplice grazie a grandi icone e ad una logica di navigazione estremamente intuitiva.

Si può attivare la cosiddetta modalità Jumbo per visualizzare sui display caratteri e numeri in formato extra – large. Il pulsante verde lampeggiante sul ricevitore del cordless indica le chiamate in arrivo.

Sicurezza innanzitutto

Il twin set Gigaset DL780 Plus è un sistema telefonico flessibile che facilita la comunicazione soprattutto per i senior e per chiunque abbia particolari necessità. Entrambi i dispositivi dispongono di tasti a selezione rapida programmabili per numeri prioritari che devono essere chiamati rapidamente in caso di emergenza o che vengono semplicemente utilizzati di frequente. Il DL780 ha due tasti di composizione rapida e il telefono da tavolo ne ha addirittura quattro.

I due dispositivi del twin set DL780 Plus di Gigaset condividono una rubrica che può memorizzare fino a 99 voci.

Zero radiazioni con ECO DECT

Grazie all’avanzata tecnologia ecologica per telefoni fissi e cordless di Gigaset, ECO DECT, il consumo energetico dei dispositivi che supportano questa funzione è ridotto del 60 per cento.

La potenza di trasmissione viene inoltre ridotta automaticamente a seconda della distanza tra il ricevitore e la stazione base al livello esattamente necessario per garantire una connessione stabile tra il ricevitore e la stazione base.

Il portatile del Gigaset DL780 Plus è inoltre completamente privo di radiazioni in modalità standby.

Il nuovo Gigaset DL780 Plus è in vendita presso i migliori rivenditori e nell’e-shop Gigaset al prezzo di €99.99.