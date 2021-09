HANNspree: nuovi monitor a grande schermo Ultra-HD 4K

HANNspree, azienda specializzata in elettronica di consumo e sistemi di visualizzazione, amplia la serie di display HC con due nuovi modelli 4K UHD ideali per tutti coloro che desiderano una visualizzazione ottimale delle immagini e apprezzano gli oggetti dal design moderno ed elegante.

Rivolgendo la propria esperienza e abilità produttiva alla fascia alta del mercato della visualizzazione, HANNspree presenta i display Ultra-HD HC284UFB e HC284UPB da 28″. Questi due nuovi monitor di fascia alta ma dal prezzo accessibile, permettono la visualizzazione di qualsiasi contenuto con assoluta precisione, grazie alla presenza di 8 milioni di pixel, che offrono una risoluzione di ben quattro volte superiore rispetto al formato Full HD. Questi display permettono anche di usufruire di oltre il 300% di spazio di lavoro in più rispetto ai monitor FHD convenzionali e offrono una visione migliore di documenti grandi o multipli.

Oltre alla risoluzione 3840 x 2160, questi nuovi display includono la tecnologia di contrasto attivo di HANNspree, che offre un contrasto di 10.000.000:1 per colori vividi e dettagli estremamente nitidi. Gli angoli di visione ultra ampi di 178° su entrambi gli assi, migliorano ulteriormente l’esperienza visiva di alto livello, eliminando la distorsione dell’immagine da quasi tutti i punti di vista e assicurando che la condivisione dello schermo sia piacevole per tutti gli utenti. I monitor HANNspree includono anche modalità di immagine preimpostate per contenuti come giochi e film, fornendo impostazioni di visualizzazione ottimali semplici e veloci da selezionare.

Se le specifiche della scheda grafica lo consentono, questi nuovi display abilitano le funzionalità Picture By Picture e Picture in Picture. Sia che si voglia dividere lo schermo a metà e ottenere due immagini affiancate o semplicemente ottenere una finestra più piccola per tenere d’occhio le notizie o i risultati dello sport preferito mentre si lavora o gioca, è possibile farlo visualizzando due diverse sorgenti in ingresso su un unico schermo.

I nuovi modelli 4K di HANNspree sono inoltre dotati di connettività avanzata. Le interfacce hardware includono DisplayPort x 2 e HDMI che assicurano una riproduzione fluida dei contenuti 4K UHD, grazie a una frequenza di aggiornamento di 60Hz e al supporto UHD 4K nativo. È anche disponibile un hub USB 3.0 che permette di collegare contemporaneamente una serie di accessori tra cui, Webcam, HDD, periferiche di comunicazione e, in generale, quanto necessario a rendere comoda la postazione di lavoro.

Quando si è completamente immersi nelle serie tv, nei giochi o nei canali video preferiti, soprattutto se il contenuto è nativo 4K, è facile dimenticare quanto tempo si passa davanti a uno schermo. I monitor HC284UFB e HC284UPB di HANNspree sono dotati di un rivestimento anti-glare per ridurre la luce riflessa che non solo rende difficile vedere lo schermo, ma causa anche l’affaticamento degli occhi. Entrambi i modelli, dispongono inoltre di una modalità a bassa emissione di luce blu e una tecnologia che elimina sfarfallio per ridurre l’impatto che il tempo di visualizzazione prolungato può avere sugli occhi e i conseguenti rischi per la salute.

I due nuovi modelli si uniscono alla serie di monitor HC di HANNspree che vanta un design elegante e pratico. La struttura frameless degli HC284UFB e HC284UPB si presta perfettamente a una configurazione multi-monitor, dove i display sono affiancati quasi senza soluzione di continuità, mentre i profili super-sottili che incorniciano i modelli della serie HC, li rendono estremamente sofisticati sia per l’utilizzo da scrivania sia per l’installazione a parete (VESA).

I monitor HC284UFB e HC284UPB hanno una garanzia di 3 anni.