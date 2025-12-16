HD340 e HD341: i nuovi telefoni per hotel dal design essenziale

Con i nuovi modelli HD340 e HD341, Snom amplia il proprio portafoglio di soluzioni telefoniche su misura per l’hotellerie. Entrambi i terminali sono stati progettati specificamente per rispondere alle esigenze di hotel, strutture ricettive e appartamenti con servizio alberghiero, combinando un design funzionale e compatto con la massima intuitività.

HD340: il telefono compatto per hotel e camere ospiti

HD340 è pensato per le strutture che privilegiano un’interfaccia utente chiara e un’estetica essenziale, senza rinunciare alla completezza funzionale. Dotato di sole due file di tasti, cinque tasti di selezione rapida programmabili per i servizi dell’hotel e funzioni quali vivavoce, regolazione del volume e disattivazione del microfono, il terminale soddisfa tutte le esigenze operative fondamentali.

Grazie alla placca decorativa intercambiabile del ricevitore e agli inserti personalizzabili, l’HD340 si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente e può essere impiegato sia per finalità di branding sia per comunicazioni di servizio. La scocca antibatterica e la rigorosa applicazione del GDPR (non viene salvato alcun dato personale, come i numeri selezionati), rendono il dispositivo particolarmente indicato per le strutture alberghiere moderne.

HD341: soluzione elegante con mobilità DECT

HD341 riprende tutti i punti di forza dell’HD340, arricchendoli con la flessibilità di un ricevitore cordless DECT. Gli ospiti beneficiano così della massima libertà di movimento all’interno della camera, senza rinunciare al comfort di un’interfaccia intuitiva e immediata.

Oltre ai cinque tasti di selezione rapida, alla funzione vivavoce e al controllo del volume, la tecnologia DECT offre ulteriori vantaggi: registrazione semplice di fino a quattro ricevitori aggiuntivi Snom HD3, autonomia fino a 7 ore di conversazione e un’elevata durata in standby (fino a 168 ore). Anche in questo modello, la cornice intercambiabile del ricevitore consente un’ampia personalizzazione e un’integrazione coerente con il design dell’hotel.

Tecnologia progettata per l’operatività alberghiera

Entrambi i modelli sono disponibili anche nelle rispettive versioni analogiche HD340A e HD341A. Le varianti analogiche offrono gli stessi vantaggi in termini di design ed ergonomia. Composizione rapida, vivavoce, controllo del volume e funzione “mute”, insieme alle coperture posteriori intercambiabili e alle opzioni di montaggio flessibili, garantiscono una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente dotato di telefonia con cablaggio analogico.

Sia in versione digitale sia analogica, i dispositivi presentano un’elegante scocca antibatterica e possono essere installati con la massima flessibilità come telefoni da tavolo o a parete. L’installazione risulta particolarmente semplice grazie all’alimentazione via Power over Ethernet (PoE) o tramite alimentatore dedicato, mentre l’audio HD assicura una qualità vocale elevata in ogni contesto. Inoltre, i modelli IP sono compatibili con le principali piattaforme per le telecomunicazioni, consentendo un’integrazione fluida nelle infrastrutture IT alberghiere esistenti.

Soluzioni su misura per l’hospitality

Con HD340 e HD341 (insieme alle varianti analogiche HD340A e HD341A), Snom arricchisce la propria offerta per il settore hospitality con terminali versatili, progettati specificamente per rispondere alle esigenze delle strutture ricettive: igienici, affidabili, personalizzabili e disponibili per ogni tipologia di infrastruttura. Consentono quindi agli hotel di mettere a disposizione degli ospiti in qualsiasi momento un canale di comunicazione diretto, chiaro e comodo.