I notebook MSI compiono 20 anni

I notebook MSI sono un must per il settore del gaming. Il brand leader nel settore dei notebook per il gaming, la content creation e la produttività, celebra 20 anni di successi nel mercato dei laptop. In questi anni l’azienda si è concentrata su un principio fondamentale: l’esperienza del consumatore è prioritaria e guida tutte le scelte, perché solo comprendendo e anticipando le necessità dei clienti è possibile creare prodotti innovativi.

Eric Kuo, Executive Vice President e General Manager della Laptop Business Unit, ha affermato: “Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo per il futuro della tecnologia, Il nostro impegno costante verso l’eccellenza ci ha consentito di portare innovazione nel mercato dei laptop. Continueremo a investire nel settore del gaming e a crescere nell’ambito dei notebook business MSI e per la content creation con l’obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori anche per i prossimi 20 anni“.

Notebook MSI: l’affermazione dei gaming laptop e il superamento di nuove sfide

Fondata nel 1986, MSI si è inizialmente concentrata sulla produzione di schede madri e schede grafiche, affermandosi progressivamente tra i leader del settore, fino alla decisione nel 2004 di entrare nel mercato dei laptop con il lancio del primo modello M510C. Successivamente, nel 2009, MSI ha previsto per prima che i laptop compatti e leggeri avrebbero a breve dominato il mercato e questa coraggiosa intuizione ha portato allo sviluppo dell’X340, il laptop più sottile sul mercato in quel momento. In quegli anni, però, la rapida ascesa di smartphone e tablet cambiò radicalmente le abitudini dei consumatori, ponendo MSI di fronte a nuove sfide. Ma la resilienza e la determinazione dell’Azienda portarono negli anni seguenti a un cambiamento strategico che avrebbe ridefinito il futuro di MSI.

Le difficoltà incontrate hanno, infatti, spinto l’Azienda a ripensare a ciò che di cui i consumatori avevano davvero bisogno e, in particolare, venne individuata la necessità dei giocatori di poter contare su computer per il gaming ad alte prestazioni più compatti e leggeri di quelli disponibili all’epoca per poterli trasportare più facilmente e giocare ovunque desiderassero. MSI decise così di abbandonare la guerra dei prezzi e concentrarsi sullo sviluppo di gaming laptop di alto valore e caratterizzati da esclusive doti di portabilità. L’Azienda iniziò così a lanciare un modello dopo l’altro di notebook MSI per giocare in grado di soddisfare perfettamente le esigenze dei gamer e questa strategia la portò rapidamente al successo nel settore dei gaming laptop, dove nel 2015 ottenne la maggior quota di mercato a livello mondiale.

Notebook MSI: ampliamento delle linee di prodotto e impegno costante verso l’innovazione

Derek Chen, Vice President of Sales and Marketing per la Notebook Business Unit di MSI, ha commentato: “Abbiamo dovuto convincere anche i nostri collaboratori che il gaming fosse il futuro e per questo sono state organizzate lezioni e sessioni di formazione in azienda per aiutarli a comprendere al meglio le richieste dei giocatori e le tendenze del mercato”.

Quest’immersione nel mondo del gaming ha favorito una comprensione sempre più approfondita delle esigenze dei giocatori, sempre nell’ottica di dare priorità alla prospettiva del consumatore. Ed è ancora sulla base di questo principio che negli anni successivi MSI ha deciso di ampliare progressivamente i propri orizzonti verso altri mercati, presentando una famiglia di notebook caratterizzata da elevate capacità di multitasking dedicata ai creator, e la linea Business & Productivity, in grado di assicurare prestazioni, portabilità e sicurezza dei dati ai massimi livelli.

I valori fondamentali di MSI: estetica ricercata, prestazioni estreme e tecnologie innovative

Durante i 20 anni di storia dei propri notebook, MSI è rimasta fedele a tre valori fondamentali:

Estetica ricercata: MSI rende i laptop molto di più di semplici dispositivi informatici, trasformandoli in oggetti del desiderio. Le collaborazioni con rinomati trendsetter come Hiroshi Fujiwara e Mercedes-AMG Motorsport hanno consentito di conferire un tocco di lusso e stile ai notebook MSI.

Prestazioni estreme: MSI è alla continua ricerca di prestazioni estreme ed è in grado di soddisfare anche le necessità degli utenti più esigenti da questo punto di vista con laptop che offrono una potenza senza precedenti.

Tecnologie innovative: i notebook MSI sono dotati di tecnologie più all’avanguardia, che permettono di superare i tradizionali confini di ciò che è possibile fare con i notebook.

Verso il futuro: passione e sostenibilità

Guardando al futuro, MSI dichiara il proprio impegno nell’ampliare le proprie linee di laptop sempre con l’obiettivo di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori, proseguendo la propria tradizione di innovazione ed eccellenza.

La dedizione di MSI verso i suoi utenti, infatti, è oggi e sarà sempre più orientata ad andare ben oltre il solo sviluppo di prodotti, prevedendo l’adozione di pratiche eco-compatibili in tutte le sue attività, la riduzione al minimo dell’impatto ambientale e la promozione di uno sviluppo sostenibile.