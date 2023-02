I prodotti Praim sono Citrix Ready

I prodotti Praim hanno ottenuto la certificazione Citrix Ready, che garantisce la piena aderenza ai requisiti di compatibilità delle soluzioni software per la creazione e gestione di postazioni di lavoro evolute e delle soluzioni hardware Thin Client dell’azienda trentina.

Grazie anche all’aggiornamento costante dei client di connessione rilasciati da Citrix, il software Praim ThinOX4PC, così come tutti i Thin Client che compongono l’offerta del vendor, sono stati certificati con i sistemi operativi Windows 10 IoT LTSC 2021 e Praim ThinOX, per un’integrazione ottimale con Citrix.

I prodotti Praim si confermano sinonimo di qualità

Praim sottopone da anni i propri prodotti al processo di certificazione Citrix con l’obiettivo di testare tutti gli ambiti di applicazione previsti per l’infrastruttura virtualizzata: dalla connessione sicura, alle performance audio/video. Questo perché l’aggiornamento costante dei prodotti è per l’azienda trentina sinonimo di garanzia nei confronti dei propri utenti/clienti e di totale compatibilità con le infrastrutture di ultima generazione.

D’altro canto,l’alleanza strategica con un player internazionale come Citrix è per Praim fondamentale, al fine di sviluppare soluzioni software e hardware sempre più disegnate intorno al cliente e sempre più ottimizzate per la creazione e gestione della postazione di lavoro in modo sicuro, efficiente ed evoluto.

Citrix, infatti, sostiene un nuovo modo di pensare al lavoro, all’insegna della flessibilità e della possibilità di essere operativi da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo. Ciò avviene attraverso un workspace digitale sicuro e unificato capace di mettere al centro l’esperienza di lavoro per garantire la massima produttività ovunque.

Come sottolineato da Jacopo Bruni, Marketing Manager di Praim: «La pluriennale collaborazione con Citrix non si arresta, è un processo costante che si rafforza di anno in anno e ci consente di migliorare le nostre soluzioni software e i nostri Thin Client rigorosamente Citrix Ready. Siamo orgogliosi di aver ottenuto questa fondamentale certificazione anche per l’intera gamma di nuovi prodotti che abbiamo a portfolio per agevolare i nostri clienti nel prevedere crescita ed evoluzione dell’infrastruttura, adattandola perfettamente ai cambiamenti».