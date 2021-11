I vantaggi dell’innovativo modem Internet Box di Fastweb

Per poter navigare velocemente in internet da casa non basta avere una connessione prestante e stabile, occorre anche avere un modem potente. È questo, infatti, lo strumento che permette concretamente di connettersi al cyberspazio. Tuttavia, con il passare degli anni i modem hanno iniziato a svolgere anche ulteriori funzioni. Si pensi, ad esempio, al nuovo modem Fastweb NeXXt: si tratta, per chi non lo sapesse, di una sorta di mix tra un router e uno smart speaker con assistente vocale. Infatti, non è uno strumento pensato semplicemente per garantire una connessione ad Internet, ma di un vero e proprio device che rende la casa smart. Grazie ad esso, infatti, è possibile avere, con un unico strumento, non solo un modem ma anche un comodissimo assistente vocale con cui interloquire per svariate necessità. Ad esempio, è possibile accendere le luci, impostare una sveglia, un timer, e molto altro ancora.

I punti di forza di Fastweb NeXXt

Come sopra accennato, il modem fastweb NeXXt è un modem di ultima generazione che permette di avere a disposizione uno strumento poliedrico e super efficiente. Ecco alcuni suoi punti di forza che, di fatto, lo rendono unico nel suo genere.

Integrazione con Alexa: Fastweb NeXXt è il primo router disponibile in Italia ad avere un’integrazione con l’assistente vocale realizzato da Amazon, ovvero Alexa. Attraverso di esso, vi è la possibilità di svolgere diverse attività semplicemente con i comandi vocali, ad esempio effettuare telefonate, inviare messaggi, impostare dei promemoria, attivare o spegnere gli oggetti smart della casa, o semplicemente riprodurre un po’ di musica. Per incrementare la funzionalità smart, è possibile posizionare in alcuni angoli della casa anche i Fastweb Booster, che permettono di interagire con Alexa anche trovandosi lontani dal dispositivo principale.

Navigazione personalizzata: il modem Fastweb NeXXt consente di impostare diversi profili di connessione con l’obiettivo di personalizzare l’esperienza di navigazione per ciascun utente. Ad esempio, si può scegliere la modalità scuola o smartworking per potenziare la connessione quando serve per fini lavorativi o di studio. In alternativa, si può impostare anche una pausa dal Wi-fi oppure un orario di spegnimento per alcuni dispositivi, o ancora il Parental Control per gli internauti più piccoli. Tutte queste impostazioni possono essere gestite mediante l’app MyFastweb, oppure semplicemente interagendo con Alexa, impartendo i comandi con la propria voce.

Attivare Fastweb NeXXt Casa

Se si è alla ricerca di un’ottima offerta internet per la propria abitazione, l’offerta Fastweb casa è sicuramente una ottima soluzione. Grazie ad essa, infatti, è possibile avere non solo una connessione ad Internet estremamente veloce (circa 2.5 gigabit al secondo, ovviamente a seconda della copertura presente nella zona interessata), ma anche chiamate nazionali fisse e mobili incluse, internet Box NeXXt con Alexa ed amplificatore Wi-fi Booster integrato, in modo da avere linea in ogni angolo della casa. Infine, l’attivazione della linea è completamente gratuita.