Scotch & Soda con Checkpoint Systems trasforma lo shopping online e offline in una nuova esperienza

I clienti che acquistano abbigliamento Scotch & Soda avranno presto maggiori possibilità di trovare e acquistare il paio di pantaloni, la gonna, la giacca o la camicia giusta grazie alla nuova partnership triennale che il retailer ha stretto con Checkpoint Systems, fornitore globale di soluzioni verticalmente integrate per il retail.

Checkpoint etichetterà, in media, 10 milioni di capi Scotch & Soda all’anno con etichette RFID di ultima generazione, garantendo una maggiore precisione dell’inventario in tutti i centri di distribuzione dell’azienda. Utilizzando questa tecnologia, il retailer sarà in grado di avere una visibilità assoluta e in tempo reale di tutto il suo stock, assicurando che i suoi servizi omni-channel, incluso il ‘click & collect’, vengano così ottimizzati.

Scotch & Soda, che conta 165 negozi in più di 70 Paesi, utilizza le etichette per l’abbigliamento di Checkpoint Systems da più di 10 anni. Ora la partnership compie un ulteriore passo in avanti: il retailer ha scelto infatti di servirsi delle etichette RFID di Checkpoint di ultima generazione, ovvero Njord con il chip Impinj M750 ad alte prestazioni, per la protezione di tutta la sua gamma di prodotti in tutto il mondo. Scotch & Soda rafforza così l’ormai consolidato rapporto di collaborazione con Checkpoint Systems, che a sua volta ha potuto confermare il suo ruolo di partner di fiducia realizzando e portando a termine questo progetto in sole 8 settimane.

Grazie all’implementazione di questa nuova tecnologia, Scotch & Soda potrà adeguare il suo stock alle richieste dei suoi consumatori. Questo vuole dire che il retailer sarà in grado di avere la corretta quantità di stock nei luoghi e nei momenti giusti per soddisfare tutte le richieste dei propri clienti indipendentemente dal canale che è stato scelto per gli acquisti. Riuscire a ottimizzare le scorte ad un tale livello fa sì che il retail omnichannel sia integrato alla perfezione, permettendo agli store di migliorare alcuni servizi come il click & collect.

Rik Kok, Direttore internazionale degli acquisti e delle proprietà, Scotch & Soda: “Grazie alle etichette RFID di Checkpoint Systems di ultima generazione, sappiamo, ad esempio, esattamente quanti pantaloni blu di taglia media sono ancora disponibili nei Centri di Distribuzione in Belgio, Olanda o Germania, o di quante giacche extra large della collezione estiva hanno bisogno i nostri negozi in Giappone. In questo modo, a fine stagione non ci ritroviamo con una grande eccedenza di articoli invenduti e possiamo offrire a tutti i nostri clienti il capo che desiderano tramite il loro canale di vendita preferito, che sia online o fisico”.

Trovare il capo giusto il più velocemente possibile sia in negozio che online

Spesso capita facendo shopping di trovare il capo d’abbigliamento giusto da comprare ma la taglia o il colore desiderati non sono più disponibili. Per evitare che situazioni come queste si verifichino e intacchino quindi la customer experience, Scotch & Soda ha scelto di avvalersi delle etichette RFID di Checkpoint Systems: d’ora in poi il personale dei negozi del brand è in grado di reintegrare velocemente le scorte e di avere visione degli ordini lungo l’intera supply chain, dal produttore al centro di distribuzione ai negozi e fino ai punti di ritiro.

Rik Kok aggiunge: “Grazie alla tecnologia RFID, abbiamo sempre visione di quanti capi abbiamo, di che taglia e di che colore sono e in quale punto della filiera si trovino. Questo significa che possiamo aiutare il cliente a trovare immediatamente l’indumento giusto; ciò vale anche nel caso in cui faccia i suoi acquisti online: sia individuando in uno dei punti click & collect o buy & pick up l’indumento desiderato più vicino a lui, sia optando per l’opzione di ritiro della merce in negozio lungo il suo tragitto quotidiano”.

Alberto Corradini, Business Unit Director Italy di Checkpoint Systems, aggiunge: “Il 2020 ha cambiato le abitudini di acquisto dei consumatori in tutto il mondo. I clienti non comprano più vestiti soltanto in un negozio fisico o online. Comprano tramite il loro canale preferito come e quando è comodo per loro. Se i retailer vogliono continuare a crescere, dovranno adeguarsi alle esigenze dei propri clienti attraverso questo approccio sempre più omnichannel. La tecnologia RFID assicura che i negozi possano integrare perfettamente l’e-commerce, il click & collect e gli altri servizi online: in questo modo si migliora la fedeltà del cliente assicurando che l’esperienza sia piacevole, dalla ricerca su mobile/desktop fino al ritiro o alla consegna”.