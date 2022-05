Il Gruppo Lutech è il primo NetApp Cloud Preferred Partner italiano

Il Gruppo Lutech ha conseguito la specializzazione NetApp Cloud Preferred Partner, risultando a oggi l’unico partner italiano che può vantare questo livello di partnership.

Il riconoscimento è stato conseguito grazie al raggiungimento di requirement di business particolarmente ambiziosi. In particolare, il Gruppo Lutech ha dimostrato di aver realizzato progetti di eccellenza basati sull’implementazione dell’offerta Public Cloud Services di NetApp, sviluppando soluzioni sugli ambienti cloud dei maggiori hyperscaler (Amazon AWS, Microsoft Azure e Google Cloud).

“La specializzazione NetApp Cloud Preferred Partner – afferma Alberto Roseo, Chief Marketing, Communication & Strategy Officer del Gruppo Lutech – conferma la forte focalizzazione del nostro Gruppo verso la migrazione e lo sviluppo di servizi su cloud e certifica la qualità del nostro impegno nella realizzazione di progetti basati sugli ambienti di tutti i maggiori hyperscaler”.

“I servizi NetApp Cloud – dichiara Salvatore Mari, Country Channel & Alliance Manager di NetApp – rappresentano un vero differenziatore per i nostri partner di canale. Il conseguimento della specializzazione NetApp Cloud Preferred Partner da parte del Gruppo Lutech è la conferma del raggiungimento di una partnership ancora più stretta che ci permetterà di raggiungere insieme nuovi traguardi di business”.

Il programma NetApp Cloud Preferred Partner fornisce particolari benefici sia in termini di nuove licenze che di rinnovi, commercializzati secondo la modalita’ BYOL (Bring your on license), anche sui marketplace degli hyperscaler più noti.

Da oggi, inoltre, il Gruppo Lutech può sfruttare tutti i benefici del programma, tra cui specifiche iniziative di rebate su tutto il portafoglio NetApp e sui servizi a corredo proposti dal gruppo.

Tra le specializzazioni previste dal programma di canale di NetApp, il NetApp Cloud Preferred Partner è quella su cui il team del Gruppo Lutech ha lavorato più intensamente confermando ed espandendo il commitment con NetApp, leader mondiale nella fornitura di soluzioni di accesso ai dati su cloud distribuiti, attraverso una piattaforma unificata e affidabile che include software, hardware e i cloud più grandi del mondo.