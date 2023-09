Il “NUOVO” Emerald DESKVUE KVM over IP supporta fino a 16 connessioni su 4 monitor

Gli utenti KVM oggi devono visualizzare, monitorare e interagire con più client che possono risiedere su varie reti con diverse informazioni di lavoro come editing post-produzione, IPTV, feed live, e-mail, lavori di rendering e molti altri.

In un concetto completamente nuovo di KVM over IP, Emerald DESKVUE consente a questi utenti di organizzare il proprio spazio di lavoro individuale per un’interazione simultanea ottimale con un massimo di 16 sistemi diversi. Supporta connessioni a sistemi fisici tramite trasmettitori Emerald, macchine virtuali che utilizzano RDP, PCoIP, PCoIP ultra, sorgenti H.264/265 standard e Virtual Network Computing (VNC).

Il ricevitore Emerald DESKVUE, come parte della famiglia Emerald KVM e Boxilla KVM Manager, consente in modo univoco agli utenti di personalizzare il proprio spazio di lavoro collegando una singola tastiera, mouse, audio e fino a quattro monitor 4K, con uno dei quattro che supporta 5K.

Ogni informazione di sistema può essere posizionata sugli schermi con layout predefiniti e finestre liberamente spostabili. Interagire con ciascun sistema è semplice come spostare il mouse sopra la finestra. In questo modo, ogni operatore ha la completa consapevolezza della situazione e il pieno controllo a portata di mano, attraverso uno spazio di lavoro completamente personalizzato.

Gli utenti possono ora personalizzare il proprio spazio di lavoro in base alle proprie esigenze collegando un’unica tastiera, mouse, dispositivi USB 3/2, audio e fino a quattro monitor 4K/5K. Emerald DESKVUE si connette ai sistemi fisici tramite trasmettitori Emerald; VM che utilizzano sorgenti RDP, PCoIP, PCoIP ultra e H.264/265; e Virtual Network Computing (VNC).

Tutti i sistemi possono essere posizionati sugli schermi come finestre liberamente mobili.

Interagire con ciascun sistema è semplice come spostare il mouse sulla finestra.

Questo modello consente all’utente di mantenere la completa consapevolezza della situazione e il pieno controllo a portata di mano.

Piattaforma KVM-over-IP Black Box Emerald®

La piattaforma Black Box Emerald KVM-over-IP funge da sistema di accesso universale infinitamente scalabile, offrendo agli utenti la flessibilità di connettersi a macchine fisiche e virtuali da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, il che consente l’ottimizzazione dell’infrastruttura e dei flussi di lavoro dello studio.

La sicurezza avanzata e il consumo di larghezza di banda ridotto consentono la massima espansibilità, incorporando utenti remoti, produzioni remote e sale di controllo distribuite. L’interoperabilità tra video 4K e HD e la configurazione one-touch delle sale di controllo, combinata con un elevato grado di automazione tramite le API di Emerald, offre agli utenti flessibilità e facilità d’uso preziose nella gestione dei segnali e dei tipi di formato per fornire contenuti con un aspetto innovativo — il tutto preservando gli investimenti nelle apparecchiature IT esistenti.

L’Emerald Remote App trasforma qualsiasi dispositivo Windows 10 in un ricevitore KVM software, senza la necessità di hardware aggiuntivo.

Emerald offre un valore superiore, abbassando i costi di proprietà e risparmiando sugli investimenti IT.

La piattaforma KVM-over-IP Black Box Emerald® offre un’eccezionale flessibilità e un ridotto utilizzo della larghezza di banda, essenziali per l’instradamento del segnale all’avanguardia e la gestione centralizzata.

Black Box® sviluppa e produce una tecnologia KVM all’avanguardia da oltre 25 anni. Oggi Black Box è diventata un’azienda leader globale per le soluzioni KVM & AV. L’ampio portfolio di prodotti permette all’utente di costruire soluzioni complete in grado di migliorare le proprie applicazioni. Il nostro team di tecnici esperti può aiutarti a scegliere la soluzione più idonea alle tue esigenze.

Scopri di più su Emerald DESKVUE

Extender e Switch KVM

Per maggiori informazioni visitate BLACK BOX