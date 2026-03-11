Il nuovo ExpertBook Ultra di ASUS disponibile da oggi

ASUS annuncia la disponibilità del nuovo ExpertBook Ultra, progettato per definire il futuro del mobile computing nell’era dell’intelligenza artificiale. Creato per i professionisti e i leader aziendali di nuova generazione, ExpertBook Ultra combina una raffinata maestria artigianale, potenti prestazioni accelerate dall’intelligenza artificiale e sicurezza di livello aziendale in un formato ultraleggero. Essendo l’ExpertBook più avanzato fino ad oggi, ExpertBook Ultra è stato progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che richiedono eleganza senza compromessi, offrendo mobilità e affidabilità per flussi di lavoro moderni ad alte prestazioni.

Design sofisticato per professionisti sempre in movimento

ExpertBook Ultra incarna una sobrietà raffinata grazie al suo telaio minimalista, progettato per gli ambienti professionali moderni. Realizzato con tecnologia di precisione CNC, il dispositivo combina una lega di magnesio-alluminio e l’avanzata tecnologia Nano Ceramic, offrendo una protezione eccezionale pur mantenendo un profilo elegante e leggero.

ExpertBook Ultra pesa solo 0,99 kg[1] e misura solo 10,9 mm di spessore, offrendo una portabilità senza sforzo per i professionisti sempre in movimento. Nonostante la sua forma ultraleggera, è progettato per soddisfare gli standard di resistenza militari, garantendo affidabilità a lungo termine nell’uso quotidiano. Completato da una suite di porte I/O essenziali, tra cui due prese Thunderbolt™ 4 Type-C® con funzionalità complete, una su ciascun lato per una maggiore praticità, e una batteria a lunga durata da 70 Wh, ExpertBook Ultra supporta una produttività ininterrotta durante tutta la giornata lavorativa.

La configurazione della batteria ad alta densità di ExpertBook Ultra vanta un design in cui quattro celle della batteria sono suddivise in due coppie. Anziché allineare tutte le celle in una lunga fila ad alta tensione, esse sono accoppiate per creare una tensione più bassa e più stabile (7,8 volt) con una capacità doppia. Questa tensione minore è il segreto dell’efficienza del laptop. Poiché la maggior parte dei componenti del computer funziona a bassissima potenza, è molto più facile ed efficiente dal punto di vista energetico ridurre la potenza da 7,8 V piuttosto che da una tensione più alta come 15 V. Ciò si traduce in un minore spreco di calore e una maggiore durata della batteria, mentre la disposizione piatta e affiancata delle celle consente di risparmiare spazio, rendendo il laptop più sottile e lasciando spazio per ventole di raffreddamento più efficienti.

Potenti prestazioni AI

Il cuore di ExpertBook Ultra è costituito dal processore Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 di ultima generazione, che offre fino a 50 TOPS[2] di prestazioni NPU per accelerare i carichi di lavoro AI, il multitasking intensivo e le applicazioni aziendali più esigenti. Questa piattaforma di elaborazione avanzata garantisce prestazioni fluide e reattive nei moderni flussi di lavoro aziendali e creativi.

L’erogazione di potenza sostenuta è supportata dalla soluzione termica ASUS ExpertCool Pro, che consente un’erogazione efficiente dell’energia supportando fino a 50 W di TDP[3]. L’architettura di raffreddamento avanzata garantisce prestazioni costanti anche con carichi di lavoro elevati, mantenendo un ambiente di lavoro silenzioso e privo di distrazioni.

Un’esperienza utente di altissimo livello

ExpertBook Ultra è progettato per migliorare ogni interazione. Il suo touchscreen tandem OLED 3K[4] offre una luminosità HDR fino a 1400 nit e garantisce una nitidezza eccezionale, una riproduzione dei colori vivida e dettagli nitidi per le attività professionali e la fruizione di contenuti multimediali. Protetto dal vetro Corning® Gorilla® Glass Victus® resistente ai graffi con finitura Gorilla Glass Matte, il display garantisce durata e una visione confortevole in diverse condizioni di illuminazione.

L’esperienza è ulteriormente migliorata da un sistema audio a sei altoparlanti ottimizzato con Dolby Atmos®, dotato di due woofer a doppio magnete e due tweeter dedicati, che offrono un suono ricco e coinvolgente per videoconferenze, presentazioni e riproduzione multimediale. La navigazione di precisione è resa possibile da un touchpad tattile di alta qualità, mentre la tastiera è dotata di un delicato rivestimento per offrire un comfort superiore durante le sessioni di digitazione prolungate.

Soluzioni AI intelligenti per flussi di lavoro moderni

Il cuore di ExpertBook Ultra è ASUS MyExpert[5], una suite di produttività AI unificata appositamente progettata per i flussi di lavoro aziendali, che aiuta i professionisti a lavorare in modo più intelligente ed efficiente. Le funzionalità AI integrate consentono l’interazione in linguaggio naturale per l’assistenza relativa al PC, insieme alla sintesi dei documenti, alla traduzione e al perfezionamento della scrittura. Supporta inoltre la ricerca integrata di file locali e nel cloud per un accesso più rapido a immagini e documenti e offre funzionalità avanzate di meeting intelligence che generano automaticamente trascrizioni, traduzioni, sintesi delle riunioni ed elenchi di attività da svolgere, migliorando la collaborazione e l’efficienza complessiva[6].

ASUS MyExpert consente anche una collaborazione sicura sia in ambienti locali che nel cloud, aiutando i professionisti a lavorare in modo più intelligente ed efficiente.

Sicurezza e affidabilità di livello aziendale

ExpertBook Ultra protegge le risorse aziendali con ASUS ExpertGuardian, un’architettura di sicurezza realizzata in conformità con le linee guida NIST SP 800-193. Questo framework protegge l’integrità del firmware impedendo modifiche non autorizzate, rilevando attività dannose e consentendo il ripristino automatico a firmware affidabili.

ExpertBook Ultra rafforza la protezione BIOS a lungo termine, aggiungendo la crittografia post-quantistica (PQC) al livello di sicurezza del firmware. Con il supporto degli algoritmi PQC allineati allo standard NIST, rafforza ulteriormente la catena di fiducia della piattaforma e aiuta le aziende a costruire una maggiore resilienza informatica per il futuro, poiché le minacce alla sicurezza continuano ad evolversi.

Riducendo i tempi di inattività, minimizzando i rischi operativi e garantendo l’affidabilità a lungo termine della piattaforma, ExpertGuardian offre una protezione di livello elevato per garantire la continuità aziendale, rendendo ExpertBook Ultra una base affidabile per le operazioni aziendali di ogni tipologia.

Design sostenibile e trasparenza del ciclo di vita

ExpertBook Ultra riflette il costante impegno di ASUS verso l’innovazione sostenibile attraverso l’integrazione del framework Digital Product Passport (DPP) e della metodologia Product Environmental Footprint (PEF), a sostegno dell’evoluzione di un’economia circolare. Integrato in ExpertBook Ultra, ASUS DPP migliora la trasparenza, la tracciabilità e la condivisione delle informazioni digitalizzando i dati essenziali relativi all’ambiente e alla sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, consentendo un processo decisionale più informato e responsabile.

ExpertBook Ultra dimostra ulteriormente l’attenzione di ASUS alla sostenibilità attraverso scelte responsabili in materia di materiali. Incorpora fino al 90% di lega di magnesio-alluminio riciclata, il 30-35% di plastica riciclata e il 100% di elementi magnetici in terre rare riciclati, sottolineando l’impegno di ASUS nella riduzione dell’impatto ambientale, pur mantenendo qualità e prestazioni eccellenti.

