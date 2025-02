Il Reseller Partner Program di Pure Storage torna. Nuove opportunità di crescita

Il 2025 si prospetta pieno di novità per i partner di Pure Storage, pioniere IT che propone tecnologia e servizi di data storage avanzati a livello mondiale. L’azienda ha presentato il nuovo Reseller Partner Program pensato per aumentare significativamente le opportunità di profitto dei propri partner, aiutandoli a guidare i clienti verso la trasformazione del data storage con risultati di business superiori. A fronte delle crescenti opportunità di sostituzione degli hard disk con la tecnologia flash, il programma mette a disposizione dei partner gli strumenti adatti ad affrontare le esigenze prioritarie dei clienti nell’ambito del data storage e personalizzare la Pure Storage Platform per risolvere use case specifici come AI e cyber resiliency. L’iniziativa propone anche incentivi ai partner che sostituiscono l’obsoleto storage a disco con soluzioni all-flash di Pure Storage.

Rilevanza per il settore

Il settore IT sta vivendo un periodo di importanti cambiamenti sull’onda di modelli a consumo e diffusione della AI. La conseguenza è che le aziende hanno ora bisogno di un framework moderno per il data storage che sia scalabile, flessibile e progettato per sfruttare al massimo tutte le potenzialità dei loro dati. Il Reseller Partner Program di Pure Storage mette i partner nelle condizioni di soddisfare in modo diretto queste esigenze. Lavorando a fianco dei clienti in questo percorso di modernizzazione, i partner possono fornire soluzioni su misura che evolvono insieme alle necessità dei clienti stessi

Aggiornamenti e novità del Reseller Partner Program

Nell’ambito del Reseller Partner Program, Pure ha introdotto una nuova proposta di formazione orientata sulle soluzioni, pensata per rispondere ai cambiamenti dinamici delle esigenze del mercato e offrire strumenti concreti sia ai singoli professionisti che alle organizzazioni. L’obiettivo è quello di fornire ai partner le risorse di cui hanno bisogno per promuovere la redditività e la crescita.

I partner possono migliorare le loro competenze partecipando a corsi on-demand e a programmi di addestramento tecnico in presenza. Grazie a contenuti aggiuntivi e strumenti pratici, i partner possono rafforzare il proprio ruolo consulenziale nel settore e creare relazioni ancora più solide con i clienti. Il programma definisce inoltre nuovi incentivi e sconti con un focus sull’accelerazione del passaggio dei clienti verso la Pure Storage Platform.

Vendita basata su use case orientati alle soluzioni

Con il rinnovato Reseller Partner Program, Pure Storage consente ai partner di guidare la trasformazione e affermarsi in mercati in forte crescita concentrandosi sulle aree riguardanti le sfide IT più significative dei clienti:

Hybrid Cloud Optimization : i partner possono offrire una mobilità senza interruzioni, ottimizzazione dei costi, servizi di storage affidabili e API all’interno degli ambienti cloud ibridi dei loro clienti.

: i partner possono offrire una mobilità senza interruzioni, ottimizzazione dei costi, servizi di storage affidabili e API all’interno degli ambienti cloud ibridi dei loro clienti. Infrastruttura AI-ready: i partner possono aiutare i clienti a unificare i dati per velocizzare training, inferenza e analisi delle informazioni.

i partner possono aiutare i clienti a unificare i dati per velocizzare training, inferenza e analisi delle informazioni. Applicazioni moderne: i partner possono supportare i clienti nell’automazione, protezione e unificazione dei dati destinati ad applicazioni moderne in ambienti on-premises, cloud pubblici o cloud ibridi.

i partner possono supportare i clienti nell’automazione, protezione e unificazione dei dati destinati ad applicazioni moderne in ambienti on-premises, cloud pubblici o cloud ibridi. Cyber resiliency: i partner possono fornire ai loro clienti soluzioni a più livelli per la resilienza che difendono e proteggono i dati prima, durante e dopo i cyberattacchi risolvendo l’urgente bisogno di cybersicurezza avanzata delle aziende.

Acceleratori di redditività per i partner aderenti al Reseller Partner Program

Le novità apportate al Reseller Partner Program di Pure Storage si traducono in potenzialità di guadagno inedite offrendo ai partner una rivoluzionaria opportunità per accelerare il loro impatto sul mercato promuovendo sostituzioni della concorrenza e l’adozione della Pure Storage Platform. I partner possono approfittare di ricompense e sconti ancora più interessanti, personalizzati in modo da massimizzare la redditività, a riconoscimento del ruolo svolto nel fornire soluzioni trasformative ai clienti.

Novità dedicate ai tool rivolti ai partner contribuiscono a rendere il Reseller Partner Program uno dei programmi più completi e focalizzati sui partner dell’intero settore. I partner possono accedere a risorse esclusive che solamente Pure Storage offre, come:

Pure Partner Intelligence: analytics e insight in real-time con cui i partner possono identificare opportunità di crescita nella propria base installata promuovendo rinnovi e ampliamenti proattivi.

analytics e insight in real-time con cui i partner possono identificare opportunità di crescita nella propria base installata promuovendo rinnovi e ampliamenti proattivi. Pure Realize : i partner possono portare le conversazioni con i clienti a un livello superiore basando proposte, preventivi e competenze nelle soluzioni sulle casistiche d’uso associate alle sfide di business identificate, differenziandosi nel ruolo di solution provider.

: i partner possono portare le conversazioni con i clienti a un livello superiore basando proposte, preventivi e competenze nelle soluzioni sulle casistiche d’uso associate alle sfide di business identificate, differenziandosi nel ruolo di solution provider. Nuova procedura Digital Partner Master Services Agreement (DPMSA) : i partner possono proporre ai clienti un’esperienza altamente automatizzata ed efficiente negli aggiornamenti, negli ampliamenti e nei rinnovi. L’esperienza digitale automatizzata fornita attraverso la piattaforma Pure1 ® permette di richiedere preventivi, inviare ordini di acquisto e completare installazioni in una frazione del tempo necessario con altri competitor del settore.

: i partner possono proporre ai clienti un’esperienza altamente automatizzata ed efficiente negli aggiornamenti, negli ampliamenti e nei rinnovi. L’esperienza digitale automatizzata fornita attraverso la piattaforma Pure1 permette di richiedere preventivi, inviare ordini di acquisto e completare installazioni in una frazione del tempo necessario con altri competitor del settore. Miglioramenti operativi costanti: nei prossimi mesi dell’anno i partner avranno a disposizione un portale ridisegnato e nuovi tool CPQ per accompagnare il processo di vendita dei partner più altri aggiornamenti destinati ad aumentare la velocità delle vendite e l’autonomia dei partner.

Dichiarazioni società e partner

“Pure Storage è fortemente impegnata a promuovere il successo condividendolo con i suoi partner: per questo siamo entusiasti di proporre un’esperienza rinnovata che posiziona i partner in direzione di una crescita esponenziale”, ha dichiarato Amy Fowler, General Manager, Commercial di Pure Storage. “I partner sono consapevoli del valore che la Pure Storage Platform offre ai clienti per risolvere le casistiche d’uso dello storage più impegnative aiutando a costruire e gestire responsabilmente un futuro sostenibile”.

“Pure si è davvero impegnata e ha rinnovato il Reseller Partner Program migliorando i tool e i processi di cui abbiamo bisogno per fornire ulteriore valore ai nostri clienti”, ha commentato Kapil Bansal, Senior Vice President, Partner Management & Solutions di SHI International. “Dagli enablement più pertinenti sui livelli di soluzione e piattaforma agli incentivi più smart e allineati, fino all’intelligence che ci permette di riconoscere le opportunità di crescita, le novità del programma ci aiutano ad affrontare in modo più efficiente l’enorme domanda esistente nel mercato storage”.