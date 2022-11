Infinidat consolida il suo programma di canale

Infinidat ha raggiunto nel corso del 2022 traguardi importanti nello sviluppo di un Partner Program in grado di generare un reale valore per i propri Partner. Infinidat, infatti, ha investito fortemente nell’implementazione a livello globale di un programma di canale “a 5 stelle”, che favorisse l’aumento del fatturato dei partner, i margini, i fondi marketing destinati allo sviluppo di nuove opportunità commerciali (MDF) e il numero di eventi congiunti.

L’azienda si è impegnata nel fornire il massimo supporto ai propri partner italiani con l’obbiettivo di aiutarli ad incrementare il fatturato, fornendo loro la migliore formazione possibile sulle proprie soluzioni di storage enterprise e investendo in un numero sempre crescente di partner account manager (PAM) qualificati ed esperti, in grado di affiancarli nel raggiungimento degli obbiettivi comuni.

“Per Infinidat i partner strategici non sono solo importanti, sono fondamentali: sono le figure attraverso le quali ci presentiamo al mercato a livello mondiale. Lavoriamo a stretto contatto con loro per supportare le imprese italiane, in quanto non operiamo alcuna vendita diretta. Proprio questa stretta collaborazione ci ha permesso di raggiungere traguardi molto importanti in pochi anni. Se non avessimo partner, infatti, non saremmo in grado di raggiungere un numero così elevato di aziende o di integrare la nostra offerta con le soluzioni proposte dai partner stessi al fine di portare un vero valore aggiunto”, dichiara Donato Ceccomancini, Country Manager Infinidat Italia, e prosegue: “A conferma della validità del nostro nuovo channel program il numero dei partner è in costante aumento. Questa significativa crescita si basa su una strategia di co-vendita estremamente efficace, che ci ha permesso di ottenere quasi il 90% dei ricavi dal canale a livello globale”.

Per tutto il 2021, Infinidat ha registrato una crescita significativa sulla base di questa strategia di co-vendita ed è così passata da avere meno di 400 partner a vantarne più di 500 ‒ un aumento superiore al 25% ‒ e sta continuando a impegnarsi per proseguire questa rapida crescita.

“Infinidat offre una combinazione unica di innovazione tecnologica e attenzione verso clienti e partner. Il programma dedicato al channel è di grande valore e ricevere, sia a livello internazionale sia locale, un riscontro così positivo, non fa che confermarne la validità e la forza. La strategia di canale portata avanti da Infinidat sin dalle origini si è dimostrata vincente: i risultati sono eccezionali, il numero dei partner è in continua crescita, così come il fatturato, e possiamo essere orgogliosi di rappresentare un reale contribuito al loro successo. Abbiamo raggiunto un’eccellente reputazione e sono fiero di poter proseguire quanto fino ad ora è stato fatto in un’ottica di continua crescita. “, dichiara James Lewis, Channel Director EMEA & APJ di Infinidat (nella foto a destra).

“Infinidat è un partner che abbiamo iniziato a seguire ancor prima che la filiale italiana fosse formalmente costituita, perché abbiamo sempre condiviso la filosofia dell’azienda ed è stato un passaggio naturale diventarne partner. La nascita di Infinidat ha rappresentato una vera rivoluzione per il settore, in quanto ha portato un enorme valore al mercato e ai clienti. Ha, infatti, notevolmente semplificato la gestione dei sistemi di storage enterprise e ha fornito un vero vantaggio competitivo ai partner che sono stati in grado di valorizzare soluzioni innovative rispetto a quelle di stampo più tradizionale. Inoltre, ha adottato politiche di sicurezza e resilienza informatica che nel mondo odierno, caratterizzato da costanti attacchi informatici, si stanno rivelando estremamente strategiche”, dichiara Federica Neri, Managing Director di I.A.N.

“La partnership con Infinidat ci permette di migliorare significativamente le soluzioni di storage enterprise offerte ai nostri clienti“, afferma Matteo Masera, General Manager di WESTPOLE SpA. “Grazie alle soluzioni Infinidat siamo in grado di garantire ai nostri clienti un’efficienza ottimale, con significativi risparmi CAPEX e OPEX, riducendo il rischio dell’infrastruttura dati e aumentando l’agilità con modelli di consumo flessibili. Questo approccio sta contribuendo in modo significativo al successo nostro e dei nostri clienti”.

