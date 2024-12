Ingombro e complessità ridotti al minimo con Vertiv PowerUPS 9000

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv PowerUPS 9000, un gruppo di continuità (UPS) ad alta densità di potenza ed efficienza energetica con un ingombro ridotto. Il sistema è progettato per supportare le applicazioni IT, dall’informatica tradizionale alle applicazioni ad alta densità. È disponibile a livello globale nei modelli UL e CE, da 250 a 1250 kW per unità.

Caratteristiche tecniche di Vertiv PowerUPS 9000

Vertiv PowerUPS 9000 è progettato per offrire un’alta densità di potenza e un’elevata efficienza in doppia conversione fino al 97,5%. Il nuovo UPS consente un’installazione rapida e semplice, con ingresso cavi dall’alto o dal basso, oltre a opzioni come la protezione contro il ritorno di alimentazione e il kit per guasti a terra, integrati nel sistema senza necessità di spazio aggiuntivo o interventi in loco. Le unità sono installabili ovunque nel mondo, riducendo le potenziali incoerenze nell’approvvigionamento e nei servizi, i ritardi nelle consegne e i tempi di inattività.

Il modello Vertiv PowerUPS 9000 è l’UPS più efficiente della sua categoria, con un ingombro fisico inferiore del 32% rispetto alle precedenti versioni. È compatibile con il cabinet di batterie al litio Vertiv EnergyCore e con altre tecnologie di batterie, tra cui le VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) e quelle al nichel-zinco.

I dispositivi di controllo dedicati e separati e le schede di comunicazione e controllo doppie e sostituibili a caldo consentono a ciascun modulo di potenza di funzionare in modo indipendente. In caso di guasto, il modulo interessato si può isolare, proteggendo così gli altri moduli e consentendo il funzionamento dell’impianto. L’interruttore di bypass statico a servizio continuo ottimizza il circuito di esclusione e il sistema è completamente hot-service e hot-swappable, il che significa che la manutenzione e gli aggiornamenti possono avvenire senza tempi di inattività.

Prestazioni e affidabilità collaudate

Vertiv PowerUPS 9000 può essere integrato con Vertiv Next Predict, che offre un sistema di manutenzione preventiva con monitoraggio avanzato, dati analitici sullo stato delle apparecchiature e approfondimenti che ottimizzano le prestazioni del sito. Sfruttando l’intelligenza artificiale e gli algoritmi di machine learning per monitorare le condizioni effettive delle apparecchiature e misurarne le prestazioni, Vertiv offre una soluzione completa per ottimizzare le performance e la longevità delle apparecchiature.

Nei laboratori di collaudo di Vertiv, gli ingegneri hanno sottoposto il Vertiv PowerUPS 9000 ad approfonditi test di validazione ingegneristica (EVT) e di progettazione (DVT) in un ampio range di condizioni operative per confermarne le prestazioni e l’affidabilità in scenari reali. Il sistema ha inoltre superato ulteriori test ambientali, prestazionali e su situazioni particolari, tra cui la protezione dai detriti, i test strutturali di integrità sismica e di durata, nonché i test di sbalzo e abbassamento della tensione, che hanno simulato le condizioni estreme in cui il sistema potrebbe trovarsi.

Ulteriori informazioni sul Vertiv PowerUPS 9000 e sull’intera gamma di soluzioni di alimentazione per i data center di Vertiv sono consultabili sul sito di Vertiv.

Dichiarazioni

“Il gruppo di continuità Vertiv PowerUPS 9000 è stato progettato per massimizzare l’affidabilità e l’efficienza e per ridurre al minimo ingombro e complessità”, ha dichiarato Giovanni Zanei, vice president, large power di Vertiv. “Grazie alla sua architettura modulare e all’elevata densità di potenza, fornirà una protezione dell’alimentazione affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, come richiesto dai clienti dei data center che vogliono proteggere le applicazioni AI sia tradizionali che di tipo combinato”.