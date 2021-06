Ingram Micro Italia, il distributore italiano ad alto valore aggiunto Global Leader in Technology and Supply Chain Services, ha siglato un accordo con AppGuard, fornitore globale di sicurezza per gli endpoint in grado di proteggere dagli attacchi informatici prevenendo le azioni dannose causate dai malware, per la distribuzione delle soluzioni brevettate di EndPoint e Server Security che rivoluzionano il modo di ottenere sicurezza nelle aziende di qualunque dimensione.

AppGuard, tecnologia brevettata e pluripremiata, è in grado di prevenire le compromissioni di laptop, desktop e server impedendo alle applicazioni di eseguire processi inappropriati, consentendo loro di continuare a eseguire azioni normali, utilizzando questa tecnologia brevettata di isolamento dinamico e di ereditarietà. Applicando i principi di zero trust all’interno degli endpoint, AppGuard offre la protezione più avanzata e riduce i costi delle operazioni di security informatiche.

Nello specifico l’applicazione Adaptive Policy (APE) di AppGuard previene virus, botnet, malware polimorfici, attacchi mirati, attacchi della memoria, weaponized documents, in-memory attack, ransomware, phishing, watering-hole, drive-by-download e altre minacce avanzate. AppGuard Arresta automaticamente e dinamicamente un attacco nelle fasi iniziali e oltre senza interrompere l’esperienza dell’utente o degradare le prestazioni del sistema. Genera, inoltre, preziosi avvisi Indicatori di attacco (IOA) senza che si verifichi una compromissione dello strumento di lavoro.

L’Agent di AppGuard è leggero ed è a bassa richiesta di processi di sistema, blocca azioni

inaccettabili come l’injection di codice o l’override del registro a livello di processo.

AppGuard è compatibile con tutte le versioni di Windows da XP a 10, applicazioni standard,

personalizzate e strumenti di manutenzione del sistema tipici e supporta Windows Server 2008 R2 e versioni successive.

“Le organizzazioni aziendali e di PMI di tutto il mondo stanno assistendo a un rapido aumento degli attacchi informatici. In molti casi si tratta di attacchi ransomware che crittografano i dati dei server e bloccano le operazioni interne. Dato che questi gruppi operano estensivamente in tutto il mondo, le società necessitano di sentirsi sicuri che i loro dati IT, IOT e di rete siano completamente sicuri e protetti” afferma Maitland Muse, Vicepresidente Esecutivo di Global Channels & Strategic Alliances di

AppGuard.

Ingram Micro Italia sarà subito all’opera per sviluppare il canale italiano per AppGuard organizzando una serie di incontri virtuali, training online e quando sarà possibile, anche seminari nelle proprie sedi di Settala (Milano) e Bologna per fornire al canale tutta l’expertise necessaria, affiancandoli nel processo di enablement e fornendo, attraverso la BU di Cybersecurity supporto tecnico di Presale, Postsale e Commerciale.

La Divisione Advanced Solutions dedicata alla Cybersecurity identifica e crea nuove opportunità di business nel mercato a Valore, offrendo soluzioni e una profonda conoscenza e certificazione tecnica dei principali produttori di tecnologia al mondo.

I principali operatori del mercato a Valore trovano supporto qualificato in una struttura costituita da un gruppo di persone formate in diverse soluzioni (Technical PreSales, Account dedicati e Sales Specialist) e in grado di affiancare System Integrator e VAR in fase di studio tecnico e definizione dell’offerta commerciale.