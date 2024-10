IP DECT M56: da Snom nuovo cordless robusto e certificato IP67

Snom, marchio premium per le comunicazioni basate su IP, presenta il nuovo cordless IP DECT M56, che completa la serie M5xx.

IP DECT M56 è stato sviluppato appositamente per l’uso in ambienti difficili. L’involucro robusto, resistente alla polvere e all’acqua, offre una protezione affidabile, mentre la superficie gommata e antibatterica garantisce una presa sicura in ogni momento. Il generoso display a colori da 2,4 pollici offre una chiara visione d’insieme, mentre l’ampia tastiera ne favorisce l’uso anche quando si indossano i guanti da lavoro. Grazie alla certificazione IP67, l’M56 è in grado di resistere a spruzzi d’acqua, brevi cadute in acqua e persino alla polvere o al fango, rendendo il cordless IP ideale per l’uso in officine, cantieri o aree esterne.

Un altro punto di forza dell’M56 è la sua perfetta integrazione nell’ecosistema Snom M500. Tutte le impostazioni possono essere effettuate comodamente tramite la stazione base M500 utilizzando il provisioning zero-touch. Gli aggiornamenti software vengono eseguiti “over the air”, in modo che il dispositivo sia sempre aggiornato.

Lo Snom IP DECT M56 garantisce altresì la massima sicurezza sul posto di lavoro grazie a funzionalità specifiche: il pulsante di allarme integrato, la funzione “uomo a terra” e la torcia incorporata offrono una protezione supplementare e rendono il dispositivo particolarmente adatto a chi esegue i lavori da solo.

Con un’impressionante autonomia di 12 ore di conversazione in qualità audio HD e il supporto per le cuffie Bluetooth, l’M56 è il complemento perfetto della serie M500. Supporta quindi la Shared Call Emulation (SCE) e presenta sei tasti funzione che possono essere programmati a piacere.

Oliver Wittig, Senior Application Manager di Snom, sottolinea: “Con IP DECT M56 offriamo un telefono IP cordless (DECT) potente e robusto che soddisfa i requisiti degli ambienti di lavoro più esigenti e allo stesso tempo assicura la massima facilità d’uso. Come il telefono da tavolo DECT M58, il terminale DECT M55 e la stazione base M500 a doppia cella, il nuovo M56 può essere utilizzato in modo flessibile e offre ai gestori di capannoni di produzione e magazzini di medie dimensioni , negozi e ristoranti in particolare, l’opportunità di beneficiare di piattaforme di telecomunicazione all’avanguardia e di creare un ambiente di lavoro sicuro ma flessibile.”

Caratteristiche principali di IP DECT M56: