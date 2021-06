Herotel, il principale provider di servizi ad accesso Fixed Wireless del Sudafrica, ha beneficiato della collaborazione tra Juniper Networks e NEC Corporation, che hanno dato vita alla prima rete commerciale del paese con lo scopo di implementare segment routing nell’ambito di un importante intervento di upgrade della rete.

Herotel ha deciso di investire in questo progetto di innovazione per motivazioni operative che includono scalabilità e copertura, agilità, efficienza dei costi, oltre alla possibilità di offrire un’esperienza utente di altissimo livello, adattabile in base alle esigenze locali.

Herotel verso un’infrastruttura più semplice ed efficiente

Sin dalla sua fondazione nel 2014, la mission di Herotel è sempre stata di offrire a prezzi convenienti connettività Internet e accesso a servizi e contenuti in tutto il Sudafrica, coprendo un’area di 1,22 milioni di chilometri quadrati al fine raggiungere anche le comunità dei distretti più remoti. Oltre a espandere la sua rete in modo rapido e organico, Herotel ha acquisito in poco tempo numerosi service provider locali, per aumentare ulteriormente la sua copertura.

Questo approccio ha tuttavia determinato la creazione di un’infrastruttura eterogenea e inefficiente dal punto di vista economico, che necessitava di essere semplificata e allineata per consentire all’azienda di raggiungere gli obiettivi. Nei periodi di lockdown dell’ultimo anno, in cui migliaia di dipendenti costretti a lavorare da casa si sono connessi alle risorse aziendali da reti domestiche “sconosciute”, questa esigenza è stata avvertita in modo ancora più pressante a causa del notevole incremento della domanda di larghezza di banda e servizi di connettività affidabili e sicuri.

Inoltre, a causa delle notevoli distanze fra i data center e gli altri Point of Presence, Herotel ha realizzato che i contenuti ad alto consumo di larghezza di banda dovevano essere necessariamente trasmessi in streaming e memorizzati il più vicino possibile ai clienti.

La risposta è nel segment routing

Herotel ha quindi scelto di realizzare la sua nuova rete IP sfruttando i principi del segment routing, allo scopo di potenziare le tradizionali tecniche MPLS (Multi-Protocol Label Switching) per massimizzare i livelli di agilità e flessibilità operativa e promuovere esperienze utente più efficaci e coerenti su vasta scala a costi contenuti. Il segment routing è un’architettura del piano di controllo che semplifica la progettazione del traffico, consentendo di determinare in anticipo il percorso seguito dai pacchetti di dati attraverso la rete. Questo permette di ridurre il numero dei componenti di rete coinvolti, evitando ritardi nella risposta in caso di cambiamenti improvvisi della rete. Supporta inoltre il QoS (Quality of Service) applicativo, mappando specifici utenti finali e applicazioni ai percorsi preferenziali dei servizi di rete.

Il ruolo di Juniper e NEC nell’implementazione di successo

La soluzione implementata da Herotel si basa su Juniper Networks MX Series Universal Routing Platform. Nello specifico, Herotel utilizza MX204 Universal Routing Platform per l’instradamento dell’accesso nelle aree metropolitane e MX10008 Universal Routing Platform nel core della rete.

Herotel ha inoltre abilitato la soluzione Juniper Broadband Network Gateway (BNG) su tutta la sua architettura distribuita, per supportare il peering locale e offrire una Content Delivery Network. Questa capacità è supportata dalle piattaforme MX e da Junos OS, il sistema operativo alla base dell’intero portafoglio Juniper.

NEC ha diretto la progettazione dell’architettura e l’implementazione della nuova rete di Herotel, in qualità di “integratore di rete”, sfruttando la sua vasta esperienza in materia di progettazione e integrazione delle reti di trasporto, che ha maturato realizzando progetti di networking innovativi per centinaia di clienti di tutto il mondo. NEC è stata inoltre indicata da Juniper come Global Alliance Partner of the Year 2020, per le sue straordinarie capacità di esecuzione e la sua incredibile attenzione all’esperienza del cliente.

Infine, Juniper e NEC XON, una controllata di NEC, hanno collaborato per realizzare la nuova rete all’avanguardia di Herotel e intendono continuare la collaborazione al fine di sviluppare reti avanzate per supportare il successo commerciale dell’azienda in quest’area geografica.