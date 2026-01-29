Kevin Kennedy assume la guida dell’ecosistema di partner di Red Hat a livello globale

In un momento cruciale per il settore tecnologico, in cui un ecosistema di partner interconnesso e dinamico è fondamentale per guidare l’innovazione in ambito hybrid cloud e intelligenza artificiale (AI), Red Hat, specialista mondiale nelle soluzioni open source, nomina Kevin Kennedy Vice President of the Global Partner Ecosystem.

Con una vasta esperienza maturata nel settore tecnologico, che spazia dalle vendite dirette in IBM e Xerox a un decennio di leadership nella distribuzione con Arrow, EMC e Tech Data, fino al più recente ruolo di guida dell’ecosistema di partner Red Hat in Nord America e America Latina, Kevin Kennedy porta in questo ruolo una prospettiva unica.

Il manager avrà l’obiettivo di affinare la strategia per aiutare i partner a cogliere le immense opportunità di mercato, sviluppando di pari passo l’ecosistema e il business potenzialmente raggiungibile.

“La mia visione è di evoluzione e crescita”, spiega Kevin Kennedy. “Negli ultimi anni abbiamo costruito una solida base per migliorare l’esperienza dei partner Red Hat ed è ora di focalizzare ulteriormente la nostra attenzione aiutandoli a cogliere le opportunità future, riconoscendo e premiando la loro qualità, impatto positivo e allineamento strategico”.

Un approccio che mira a rafforzare la collaborazione con i partner chiave, con un focus strategico sull’acquisizione di nuovi clienti.

Per i partner che desiderano massimizzare le opportunità con Red Hat, Kevin Kennedy indica aree tecnologiche ad alto potenziale come Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e Red Hat Ansible Automation, piattaforme fondamentali per la gestione di infrastrutture IT complesse e per preparare le aziende all’adozione dell’AI. Inoltre, Red Hat OpenShift e la virtualizzazione rappresenteranno un’area di crescita continua, specialmente nel segmento commerciale. Kevin Kennedy sottolinea che il passaggio all’AI non deve essere una trasformazione drastica, ma una naturale evoluzione degli investimenti già in essere con Red Hat e il suo ecosistema.

Guardando al futuro, la vera spinta per la crescita risiederà nello sfruttare appieno la forza collettiva dell’ecosistema. “Ciò che mi entusiasma di più è la vastità dell’opportunità che abbiamo di fronte”, conclude Kevin Kennedy. “Sfruttando appieno il potenziale dell’ecosistema potremo crescere in modo esponenziale, raggiungendo nuovi e interessanti traguardi”.