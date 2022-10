Kyocera lancia Kyocera Cloud Print and Scan

Kyocera Document Solutions ha annunciato il lancio di Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS), una soluzione che consente agli utenti di stampare e scansire i documenti attraverso servizi in cloud. La soluzione contribuisce a promuovere un ambiente di lavoro ibrido offrendo, da un lato, la possibilità di stampare ed effettuare scansioni da più sedi, dall’altro di tenere sotto controllo i costi e sicurezza attraverso una gestione centralizzata.

La pandemia ha rivoluzionato i modelli di business e le strutture organizzative, costringendo molte aziende a trasformare le modalità di lavoro, evolvendo verso modelli di lavoro ibrido. Una ricerca di Gartner prevede che almeno il 48% dei dipendenti continuerà a lavorare da remoto, confermando questa tendenza anche nei mesi a venire.

In questo contesto, la decentralizzazione degli uffici sta creando una crescente necessità di un’infrastruttura di stampa che supporti i dipendenti nella gestione delle attività relative ai documenti da diverse sedi. Kyocera Cloud Print and Scan rappresenta la soluzione ottimale per le organizzazioni che si stanno adattando alle nuove modalità di lavoro e mirano ad aumentare la loro produttività.

I principali vantaggi di Kyocera Cloud Print and Scan

Stampa/scansione da sedi differenti Gestione centralizzata dei costi di stampa con monitoraggio dei volumi e impostazione di limitazioni Sicurezza di stampa/scansione garantite tramite l’autenticazione dell’utente, il controllo degli accessi e la crittografia dei dati Possibilità di stampare o eseguire la scansione in uno storage cloud di terze parti come Google Drive, OneDrive e SharePoint.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Paul Socea, Software Product Expert, Marketing Innovation Centre di Kyocera Document Solutions Europe: «Crediamo che la stampa e la scansione basate su cloud aprano nuove possibilità alle organizzazioni per gestire efficacemente le proprie informazioni nella nuova era del lavoro. La nostra soluzione aiuta i clienti a trasformare le informazioni in conoscenza e gestire queste ultime in modo efficiente».

Inoltre, Kyocera Document Solutions sta collaborando con Microsoft per offrire l’integrazione con Universal Print su alcuni sistemi multifunzione e stampanti Kyocera. Universal Print è un moderno servizio di stampa di Microsoft, multi-tenant e basato su cloud, che consente alle organizzazioni di gestire la propria infrastruttura di stampa attraverso i servizi cloud di Microsoft 365.

L’impegno di Kyocera Document Solutions nell’offrire soluzioni che aumentino la produttività aziendale diventa sempre più strategico in un panorama aziendale dove le modalità di lavoro si evolvono rapidamente e senza sosta.