Laptop AI+: tre imperdibili novità da MSI

MSI, brand di notebook per il gaming, la content creation e la produttività, annuncia la disponibilità in Italia di tre nuovi laptop AI+. Dai giochi alla creazione di contenuti, fino all’utilizzo quotidiano per il lavoro e il tempo libero, queste nuove proposte mettono a disposizione una potenza di calcolo AI di livello superiore racchiusa in chassis sorprendentemente leggeri e sottili.

I nuovi laptop AI+ di MSI

Stealth A16 AI+ A3XVGG è un potente e compatto gaming notebook dotato di processore AMD Ryzen AI 9 370 basato sulla nuova architettura XDNA 2, in grado di offrire prestazioni ai massimi livelli ed un’efficienza energetica fino a 2 volte superiore rispetto all’architettura AMD XDNA di prima generazione.

Il nuovo laptop AI+ Stealth A16 AI+ dispone poi di un display da 16 pollici 16:10 QHD+, 32GB di memoria LPDDR5X-7500, un SSD PCIe Gen 4.0 da 1 TB e grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 ed è in grado di assicurare esperienze di gioco sorprendenti, frame rate e una qualità delle immagini senza precedenti.

Creator A16 AI+ A3HVFG è un performante laptop per la content creation, equipaggiato con display da 16 pollici 16:10 QHD+, CPU AMD Ryzen AI 9 365, 32GB di memoria LPDDR5X-7500, un SSD PCIe Gen 4.0 da 1 TB e grafica NVIDIA GeForce RTX 4070. Questo nuovo laptop AI+ è in grado di assicurare rendering fluidi in tempo reale e la generazione di contenuti con oltre 500 app basate su intelligenza artificiale e accelerate da RTX, fra cui la suite Adobe Creative Cloud, Blender, DaVinci Resolve, OBS Studio e l'esclusiva suite di strumenti di intelligenza artificiale NVIDIA Studio.

Prestige 16 AI+ Evo B2VMG è il nuovo nato in casa MSI tra i laptop per il business e la produttività e si caratterizza per l'elegante chassis particolarmente sottile e leggero, il processore Intel Core Ultra 7 258V e le tecnologie MSI AI Engine e MSI Noise Cancellation Pro.

Stealth A16 AI+ e Creator A16 AI+ dispongono di una ricca dotazione di porte I/O, tra cui una USB4 Type-C con PD 3.0 e DP, HDMI 2.1, 2 USB 3.2 Gen2 Type-A e jack audio combo da 3,5 mm. Questi nuovi laptop di casa MSI sono, inoltre, sono certificati WIFI 7 e possono contare su generose batterie da 99Whr.

Il nuovo Prestige 16 AI+ Evo è poi dotato di 32 GB di memoria LPDDR5X-7500, un SSD PCIe Gen 4.0 da 1 TB e una batteria da 82Whr. La sezione I/O comprende due porte USB4 Type-C, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen2 Type-A, un lettore di schede MicroSD e un jack audio combo da 3,5 mm.

MSI AI Engine è una tecnologia all’avanguardia per l’ottimizzazione delle impostazioni di sistema in diversi scenari di utilizzo e mette a disposizione quattro modalità intelligenti: Lavoro, Riunione, Gioco e Intrattenimento. Grazie a questa funzionalità il laptop AI + può riconoscere automaticamente i diversi scenari d’utilizzo e regolare di conseguenza le prestazioni, gli effetti sonori, le modalità di visualizzazione e la retroilluminazione della tastiera.

MSI Noise Cancellation Pro, invece, identifica la direzione dei suoni, rimuove selettivamente i rumori di sottofondo, aumenta la chiarezza della voce umana e garantisce comunicazioni di alta qualità anche in ambienti rumorosi.

Disponibilità

Il Creator A16 AI+ è già in vendita da Unieuro al prezzo di euro 2.899 IVA inclusa, mentre lo Stealth A16 AI+ sarà acquistabile a euro 2.499 IVA inclusa sempre da Unieuro a partire da inizio Gennaio 2025.

Il nuovo Prestige 16 AI+ sarà in vendita su Amazon al prezzo di euro 1.799 IVA inclusa a partire dalla fine di questo mese.