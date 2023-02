Lenovo 360 cresce, si declina e sostiene i partner

La più recente evoluzione di Lenovo 360, il framework di canale globale per i partner, Lenovo è davvero ricca di novità.

Da Lenovo 360 Engage che comprende nuovi modi di “learn and earn” a un maggiore accesso alle iniziative di sostenibilità della community con Lenovo 360 Circle, non manca nemmeno il nuovo strumento di attivazione con Lenovo 360 Solutions Hub.

Annunciato a fine 2021, Lenovo 360 offre ai partner un accesso più semplice all’intero portfolio di Lenovo che comprende servizi e soluzioni, infrastrutture e dispositivi intelligenti. Questa struttura aiuta i partner a rafforzare la propria posizione sul mercato e a rispondere meglio alle esigenze dei clienti. Inoltre, Lenovo 360 incentiva i partner, semplificando la vendita attraverso il supporto di soluzioni, marketing e risorse di attivazione della vendita, mettendoli in contatto con esperti e altri partner in un ecosistema di community specializzate, incentivando la crescita del business con finanziamenti e formazione.

Come sottolineato da Pascal Bourguet, COO of International Markets and Global Channel Chief, Lenovo: «I partner di canale svolgono molti ruoli per i loro clienti. La nostra ambizione con Lenovo 360 è supportare i partner nel loro percorso di trasformazione che ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti, siano essi fornitori di soluzioni end-to-end, system integrator o una via di mezzo».

Nuove opportunità di crescita per i partner con Engage

Lenovo 360 Engage crea nuovi modi per i partner di “learn and earn” sia a livello di singolo venditore che a livello aziendale. Una novità per i partner è l’introduzione con Lenovo 360 di cinque competenze di base: Life Cycle Services, Workforce Performance, Infrastructure, Advanced Infrastructure e TruScale. I venditori possono ottenere credenziali e certificazioni al completamento dei corsi all’interno del percorso di formazione su ciascuna competenza. Man mano che i percorsi di formazione vengono completati, i venditori migliorano le proprie conoscenze e acquisiscono nuove competenze, diventando consulenti fidati per i propri clienti e portando a una migliore esperienza del cliente, maggiori opportunità di vendita e crescita dei ricavi.

Le aziende partner possono ottenere più livelli di certificazione per l’accreditamento con Lenovo 360 attraverso una combinazione di obiettivi di fatturato da raggiungere, e corsi e credenziali ottenute da parte dei venditori. Con questi accreditamenti, la struttura rinnovata di Lenovo 360 Tier consente ai partner di ottenere nuove certificazioni su dispositivi intelligenti, soluzioni di infrastruttura o 360 Tier che è una combinazione di entrambi. I nuovi incentivi Lenovo 360 offrono un quadro globale di premi per i partner che investono nella formazione erogata tramite Lenovo 360.

Per Jeff Taylor, Executive Director of Worldwide Channel Marketing and Programs, Lenovo: «I partner hanno familiarità con i nostri livelli esistenti per i dispositivi intelligenti e le soluzioni di infrastruttura. Non cambieremo questi incentivi; 360 Engage aggiunge un nuovo livello di incentivi attraverso il nostro nuovo 360 Tier, che offre molti più modi di guadagnare per i partner che vogliono espandersi e vendere l’intero portafoglio».

Il nuovo strumento verrà lanciato su Lenovo Partner Hub a partire dal 3 aprile 2023.

Lenovo 360 Circle connette i partner attenti alla sostenibilità

360 Circle è un’iniziativa aperta a tutti i partner di canale autorizzati che desiderano farne parte. Dopo il successo del progetto pilota realizzato con i primi partner fondatori nel 2022, la community mette in contatto i partner che aderiscono con esperti in materia e altre società di canale sugli obiettivi ambientali, sociali e di governance. La community si impegna a fornire ai partner strumenti e risorse per promuovere le iniziative di sostenibilità all’interno delle proprie organizzazioni e sviluppare soluzioni collaborative e incentrate sulla sostenibilità in conformità con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

I partner possono fare richiesta di adesione al 360 Circle tramite il Lenovo Partner Hub.

Con Lenovo 360 Solutions Hub i partner vendono con facilità

Oltre a una serie di nuove dashboard, contenuti e risorse disponibili su Lenovo Partner Hub, i partner possono ottenere l’aggiunta di una nuova risorsa per l’assistenza alla vendita sul mercato delle soluzioni di Lenovo già pronte per il canale.

Il nuovo Solutions Hub mette a disposizione una risorsa completa che integra una serie di asset per l’abilitazione alle vendite e strumenti integrati, tra cui ricerca guidata, vendita guidata e co-vendita, per fornire i risultati più adattati e creare proposte di vendita più velocemente. Il Lenovo 360 Solutions Hub sarà disponibile su Lenovo Partner Hub da aprile 2023 e verrà introdotto in mercati selezionati in Nord America, Europa e aree geografiche dell’Asia-Pacifico, per poi espandersi ulteriormente nel corso del 2024.

Come affermato da Matt Zielinski, Executive Vice President e President of International Markets, Lenovo: «Lenovo 360 sta rivoluzionando completamente il modo in cui facciamo business con i nostri partner. Oltre a continuare a evolvere in termini di incentivi, programmi e risorse per aiutarle i nostri partner a far crescere l’attività, vogliamo inviare un messaggio chiaro: siamo l’azienda focalizzata sul canale e questo è un impegno a cui non verremo meno».

Smarter Together Tour: un evento itinerante su tutto il territorio

Da febbraio a dicembre, Lenovo invita i partner ad approfondire i vantaggi e le novità di Lenovo 360 nel corso di

un roadshow in 50 tappe organizzate insieme ai distributori ufficiali di Lenovo su tutto il territorio nazionale. A ciascun appuntamento i partecipanti potranno incontrare i manager e i professionisti di Lenovo, approfondire strumenti e programmi a loro dedicati, e provare in anteprima la tecnologia per scegliere quali soluzioni siano le più adatte alle esigenze dei clienti finali.

Gli eventi, della durata di mezza giornata ciascuno, prevedono una sessione plenaria in cui Lenovo presenta le novità di Lenovo 360 per il canale e una guida all’offerta professionale dal pocket al cloud.

Come concluso da Cristiano Accolla, Channel Leader, Italia, Lenovo: «Questo roadshow, realizzato insieme ai nostri distributori ufficiali, rappresenta un’occasione unica di scoprire i vantaggi offerti dalla nostra struttura di canale e l’intero portfolio di soluzioni smart di Lenovo, dal pocket al cloud. I momenti di incontro di persona ci consentono di raccogliere feedback in modo diretto e informale, traendone informazioni e spunti ma allo stesso tempo aiuteremo i nostri partner a crescere sul territorio».