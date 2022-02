Tornano gli Assirm Talk

Assirm, l’Associazione che riunisce le aziende italiane che svolgono Ricerche di Mercato, Sondaggi di Opinione e Ricerca Sociale, annuncia l’edizione 2022 degli Assirm Talk – gli appuntamenti dell’Associazione in modalità virtuale pensati per specifici settori di riferimento. A inaugurare le attività di un anno che si preannuncia particolarmente ricco, il primo incontro dedicato al mondo del Retail, dal titolo Le nuove sfide del retail, tra i canali fisici e digitali.

L’Assirm Talk Retail sarà fruibile in live streaming martedì 15 marzo dalle 09:45 alle 13:00.

L’incontro moderato da Armando Brescia, responsabile editoriale di Distribuzione Moderna, sarà un momento di confronto e approfondimento per fare il punto sulla situazione attuale e rivolgere uno sguardo al futuro della Industry.

Tra gli argomenti di discussione: l’evoluzione delle vendite del Largo Consumo in questi due anni di pandemia e gli elementi della nuova normalità; l’approccio alla multicanalità negli acquisti online delle famiglie Italiane; un approfondimento delle attese e dei livelli di soddisfazione dei clienti nella GDO; un focus sui comportamenti di acquisto nel mondo della moda tra i giovani Inoltre, saranno presentate case study di rilievo quali l’esperienza di Scalo Milano Outlet & More che tratterà come il vissuto dei consumatori negli spazi fisici sia un driver fondamentale per generare traffico sul punto vendita e un approccio “stakeholder centric” in direzione Phygital, con la testimonianza di IGT.

Dopo una introduzione di Enzo Frasio, Consigliere Assirm, il programma della mattinata si articolerà nei seguenti interventi:

50 – 10.10 – Le nuove sfide del Canale Moderno: ritornare alla situazione pre pandemia o cogliere le opportunità della “nuova normalità”? | Roberto Galasso, Account Director CGD Retail @IRI

10 – 10.30 – Mercati e Consumatori di fronte alle nuove sfide del futuro | Ivano Garavaglia, Head of Retail e Marco Pellizzoni, Commercial Lead Consumer Panel @GfK Italia

30 – 10.50 – Il cliente della GDO è realmente soddisfatto? Cosa migliorare tra negozio fisico e on-line | Bruno Berni, Business Development Manager e Rita Diolaiuto, Business Director @CFI Group

50 – 11.10 – L’esperienza presso Scalo Milano Outlet & More come driver di acquisto. Strumenti e insights per la sua valutazione | Patrizia Elli, Country Director @Bilendi Italy

10 – 11.30 – Moda, vestire il retail tradizionale e online: le basi per sostenere l’hype | Alessia Camiolo, Quantitative Consumer Insight Manager @Ales Market Research

30 – 11.50 – Digital Signage per ridisegnare la Customer Experience dei canali fisici IGT | Marco Giuntoli, Business Partner e Cinzia Paterlini, Head of Qualitative @ Teleperformance Knowledge Services con Giulio Catalano, Market Research Professional, Trade & Consumer Experience @IGT

50 – 12.10 – Q&A

10 – 13.00 – TAVOLA ROTONDA | Modera: Armando Brescia, Responsabile Editoriale @Distribuzione Moderna. A prendere parte a questo momento di confronto ci saranno importanti ospiti provenienti da aziende di spicco del settore, tra cui Gianluca Borsotti CEO & Founder @Mister Worker®, Giovanni D’Alessandro, Direttore Generale @BASKO – Gruppo Sogegross e Mario Gasbarrino, Amministratore Delegato @Decòe Consigliere di Amministrazione @Cortilia.

Per assistere all’evento, completamente gratuito, è necessario iscriversi a questo link.

L’Assirm Talk Retail apre la stagione dei “Talk” organizzati dall’Associazione: in calendario seguiranno l’Assirm Talk Finance previsto il 18 maggio, l’Assirm Talk Comunicazione per il 6 luglio e l’Assirm Talk Pharma per il 9 novembre. Non mancherà ad ottobre l’imperdibile appuntamento con il MRF – Il Forum della Conoscenza 2022, l’evento annuale più grande e rilevante in Italia per l’Industry delle ricerche di marketing.