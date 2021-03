Diventare partner di Lenovo non significa solo commercializzare un portfolio di tecnologia tra i più completi al mondo ma anche avere accesso a una serie di vantaggi che portano il business dei rivenditori ad un nuovo livello

Anche la migliore tecnologia al mondo ha bisogno, per essere venduta e implementata, di entrare nel vivo del tessuto imprenditoriale di un Paese. Questo è vero soprattutto in Italia dove l’imprenditoria è composta da PMI molto legate al territorio: un target interessante ma che necessita un approccio specifico, basato sulla vicinanza fisica e sulla fiducia.

Ecco allora schierarsi in campo il canale per scaricare a terra la potenza di fuoco dei vendor. Canale che ha un ruolo fondamentale per Lenovo, che commercializza in maniera indiretta quasi la totalità della sua offerta (circa il 95%).

Un canale, quello di Lenovo, che è chiamato oggi più che mai a grandi responsabilità se si pensa che con l’arrivo della pandemia da coronavirus le carte sono state sparpagliate e che mai le aziende hanno avuto bisogno di digitalizzarsi come adesso, sia in casa che in maniera distribuita presso le abitazioni dei singoli dipendenti. Protagonisti diventano quindi i dispositivi fisici che abilitano il lavoro dello smart worker, i cosiddetti endpoint, insieme a un portfolio di tecnologia tra i più completi al mondo con prodotti per ogni specifica esigenza (dagli smartphone ai laptop ai server) ed i servizi necessari per farli funzionare.

La passione di Lenovo per la qualità, l’affidabilità e l’innovazione, con un brand già fortemente radicato e ben piazzato nel mercato, però non sono gli unici motivi per cui è conveniente diventare un partner di Lenovo.

Essere partner di Lenovo non riguarda solo i prodotti ma significa in concreto accedere a un programma di benefici speciali e avere l’opportunità di acquisire in maniera continuativa nuove competenze in modo da servire al meglio i clienti finali, fidelizzarli e far crescere il proprio business, portandolo a un nuovo livello.

Strumento principe per collaborare con Lenovo ed entrare tra i suoi partner qualificati, avendo accesso a tutta una serie di benefici e vantaggi, è il Lenovo Partner Engage Program. Con questo diventa più facile collaborare con Lenovo e offrire ai clienti i prezzi più competitivi del mercato, beneficiando di margini di profitto molto interessanti.

Lenovo mette in campo per chi aderisce al suo Partner Program promozioni e offerte periodiche con l’obiettivo, grazie a un incremento nella generazione di domande e a campagne di co-marketing, di incrementare le vendite.

Il Lenovo Partner Engage Program offre una chiara definizione dei livelli del programma con una gamma di vantaggi scalabili per i partner, che si suddividono in Authorized, Silver, Gold e Platinum.

Grazie al Partner Program, la formazione è in primo piano con il programma di certificazioni riconosciute dal mercato ed è possibile partecipare ad eventi esclusivi per i partner Lenovo e entrare in contatto con gli esperti Lenovo.

Infine, ultimo nato in casa Lenovo per aiutare il suo canale a essere sempre più efficace, è il Partner Hub, un portale di servizi che in un unico punto di accesso offre tutti gli strumenti e il supporto necessari per guidare il partner nella sua strada verso il successo (strumenti di vendita, risorse di marketing e formazione, promozioni, informazioni sui prodotti e su eventi e news, programma di crescita su più livelli).

Che cosa aspetti a diventare partner Lenovo?