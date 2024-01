Lexar al CES 2024 con nuovi prodotti professionali per la fotografia e il gaming

Lexar, marchio di riferimento a livello mondiale nel settore delle memorie flash, ha presentato la sua nuova linea di prodotti durante il CES (Consumer Electronics Show) 2024 di Las Vegas, Nevada. Con articoli che spaziano dal mondo della fotografia, della ripresa video professionale e del videogaming ad altri destinati allo storage portatile, la gamma prodotti 2024 di Lexar si preannuncia particolarmente ampia.

Anzitutto, la memory card Professional CFexpress 4.0 Type B Serie DIAMOND che sfrutta l’ultimo PCIe Gen 4 per prestazioni all’avanguardia e in grado di soddisfare le esigenze dei professionisti in post-produzione: velocità massima in lettura di 3.600 MB/s e in scrittura di 3.300 MB/s1.

Poi, per gli utenti di apparecchiature Type A, Lexar ha presentato la scheda Professional CFexpress 4.0 Type A Serie GOLD, basata sulla tecnologia PCIe Gen 4 che la rende la CFexpress di Tipo A più veloce al mondo, con velocità massime in lettura di 1.800 MB/s e in scrittura di 1650 MB/s1.

Anche la nuova microSD Professional UHS-II Serie GOLD disponibile con capacità fino a 256 GB e consigliata agli utilizzatori di action cam di fascia premium, offre ottime prestazioni in termini di velocità: 280 MB/s in lettura e 180 MB/s1 in scrittura.

Per quanto riguarda il settore del gaming, Lexar ha presentato l’SSD Professional NM1090 M.2 PCIe Gen 5 NVMe con dissipatore di calore. Con prestazioni PCIe Gen 5, le velocità massime in lettura e scrittura sono rispettivamente di 12.000 MB/s e 11.000 MB/s1, quasi doppie di quelle garantite dalla tecnologia PCIe Gen 42.

Al suo fianco, il pluripremiato SSD Professional NM800 PRO M.2 2280 NVMe che nella versione più recente include un dissipatore di calore integrato e capacità che raggiungono gli 8 TB. Il PLAY SSD M.2 2230 PCIe 4.0 racchiude invece grandi prestazioni in un fattore di forma ridotto, perfetto per i dispositivi portatili, console di gioco e laptop compatibili con M.2 2230. Con una velocità di lettura massima di 5.200 MB/s e una di 4700 MB/s1 in scrittura, sfrutta la cache dinamica SLC per ottimizzare i tempi di caricamento e download. Lexar ha presentato anche la sua velocissima DRAM da gaming, la ARES RGB DDR5, che arriva a 8400MT/s e un timing fino a CL40.

Per quanto riguarda l’archiviazione portatile, importanti novità nella linea di SSD portatili, con i Lexar ARMOR 700 Portable SSD e Lexar SL500 Portable SSD che offrono entrambi durata e affidabilità eccellenti. Il Lexar ARMOR 700 Portable SSD, con capacità di archiviazione da 1 TB a 4 TB, combina la resistenza all’acqua e alla polvere IP66 con un design robusto capace di resistere a una caduta da 3 metri. Il Lexar SL500 Portable SSD, basato sulla tecnologia dei Controller SSD di Silicon Motion, vanta velocità fino a 2.000 MB/s in lettura e 1.800 MB/s1 in scrittura. Il suo elegante design in alluminio offre una facile trasportabilità, mentre la sua ampia compatibilità lo rende adatto per dispositivi mobili, laptop, fotocamere, Xbox e PlayStation. Supporta inoltre la registrazione video 4K 60 FPS ProRes Apple Log su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

«Siamo lieti di presentare una gamma di prodotti così innovativi al CES 2024, compresa la scheda CFexpress di Tipo A più veloce al mondo, la più recente DRAM da gioco ad alte prestazioni e le varie unità SSD», commenta Samy Benarfa, Direttore Generale di Lexar Europa.