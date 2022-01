Processori AMD Ryzen per i nuovi Satellite Pro C50

Dynabook Europe ha annunciato di aver ampliato la gamma Satellite Pro C50 con i nuovi notebook business dotati di processori AMD Ryzen serie 5 e 7 con grafica Radeon.

Attentamente progettati per fornire tutti gli strumenti necessari per una giornata di lavoro produttiva, e garantire massime prestazioni, connettività e funzioni di sicurezza in un formato elegante e sottile, il Satellite Pro C50D-B offre un eccezionale equilibrio tra prezzo e prestazioni.

Il modello C50D-B è pensato per offrire la tecnologia più avanzata per l’uso aziendale quotidiano. I potenti processori AMD Ryzen 5 5600U e Ryzen 7 5800U, fino a 32GB di memoria DDR4 in due slot configurabili, e le opzioni di archiviazione SSD fino a 512GB permettono al notebook di svolgere con estrema facilità anche le attività più impegnative, ovunque ci si trovi.

Satellite Pro C50: design all’avanguardia

Con un peso inferiore a 1.9 kg* e uno spessore di soli 19,7 mm, il Satellite Pro C50D-B è facile da trasportare ed è tra i notebook più sottili della gamma, perfetto per soddisfare le nuove abitudini lavorative – in ufficio, a casa o in viaggio.

Con un elegante colore blu scuro, il Satellite Pro C50D-B si distingue per il design moderno e professionale. Caratterizzato da una cornice sottile e un display antiriflesso LCD HD o FHD da 15,6″, il notebook garantisce una visualizzazione chiara e nitida, mentre la tastiera con tastierino numerico consente di svolgere operazioni rapide e una digitazione confortevole durante tutta la giornata lavorativa.

Per un’esperienza ancora più fluida e una migliore produttività, il notebook integra un ClickPad extra-large. Inoltre, l’autonomia della batteria fino a 10,8 ore¹ lo rende il compagno perfetto per il lavoro mobile.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Damian Jaume, Presidente di Dynabook Europe: «Il nostro obiettivo è quello di offrire costantemente la migliore scelta ed efficienza ai nostri clienti. Grazie al Satellite Pro C50D-B con processore AMD, consentiamo a tutte le aziende, indipendentemente dai loro budget IT, di accedere a una tecnologia affidabile e versatile».

Sicurezza e connettività su cui fare affidamento

Il Satellite Pro C50D-B offre una serie di opzioni di connettività e di collaborazione per un’esperienza d’uso semplice e fluida. La porta USB Type-C garantisce funzionalità di ricarica, connessione e visualizzazione, mentre HDMI full-size, 2 x USB Type-A 3.1 e un lettore di schede MicroSD permettono di collegare un display e altri accessori.

Inoltre, WiFi 802.11 AC e Bluetooth 5.0 assicurano velocità di connessione e download, mentre la porta Gigabit-LAN offre un rapido accesso alle risorse di rete in ufficio. E quando è necessario contattare clienti e colleghi che si trovano in luoghi diversi, il notebook C50D-B non si fa trovare impreparato: la webcam HD, gli altoparlanti e il microfono integrato, compatibile con Cortana, forniscono un suono potente e immagini nitide per videochiamate di alta qualità.

Il Satellite Pro C50D-B offre tutti i gli strumenti di sicurezza essenziali per proteggere i dati dei dipendenti e dell’azienda. Il modulo Trusted Platform Module (TPM) 2.0 basato su firmware del dispositivo assicura che le informazioni sensibili vengano criptate rimuovendo il rischio di intrusioni esterne, mentre le opzioni di password utente e amministratore impediscono gli accessi non autorizzati. Inoltre, lo slot opzionale per il cavo Kensington aiuta a prevenire furti.