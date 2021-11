Lenovo: arrivano in Italia i nuovi ThinkBook con Windows 11 e altre novità

Secondo un’indagine commissionata da Lenovo, l’88% degli intervistati tra decisori IT e dipendenti nei principali mercati in cui Lenovo opera si aspetta di lavorare da remoto per almeno una parte del tempo. In questo scenario, massimizzare la produttività e l’efficienza della collaborazione è fondamentale per il successo dell’azienda e il benessere delle persone. Ecco che Lenovo introduce nel mercato italiano il portfolio aggiornato di PC ThinkBook, progettati specificatamente per il lavoratore moderno delle piccole e medie imprese, caratterizzati da chassis in alluminio e un’esclusiva finitura dual tone, con nuove funzionalità e design per adattarsi al meglio a diversi ambienti di lavoro. I nuovi monitor ThinkVision, mobile e display, per ampliare l’area di lavoro e migliorare la produttività, e gli accessori della linea Lenovo Go, recentemente annunciati al MWC 2021, ora disponibili in Italia, che semplificano il multitasking, grazie a molteplici dispositivi per alimentazione, audio e gestione dello spazio di lavoro.

I nuovi ThinkBook ancora più eleganti, per le nuove esigenze di lavoro

La nuova generazione di ThinkBook con Windows 11 preinstallato è caratterizzata da display in 16:10 con imaging HDR Dolby Vision e supporto Dolby Atmos (su modelli selezionati), e l’introduzione della grafica NVIDIA GeForce RTX su ThinkBook 16p, per migliorare ulteriormente l’esperienza nella creazione di contenuti digitali. La nuova generazione di ThinkBook è stata progettata partendo dai feedback dei clienti sulla loro esperienza d’uso.

Tra i miglioramenti apportati ai ThinkBook Plus Gen 2i, troviamo:

Display e-Ink sulla cover di maggiori dimensioni, area utilizzabile di 12” e risoluzione 2560×1600, come per il display principale

Migliore frame rate e nuova interfaccia utente nel display e-Ink per un accesso semplificato, ora infatti è possibile eseguire applicazioni senza aprire il PC

Il nuovo modello è più sottile (13,9mm) e più leggero (1,3kg), con display in 16:10 a bassa luce blu ed esperienza dello schermo edge-to edge

Migliorata l’interazione tattile, la smart pen consente di avviare le applicazioni in modo automatico

Connettività Intel Thunderbolt™ con Wi-Fi 6 e possibilità di ricarica wireless con ThinkBook Charging Mat (opzionale), per avere fino a 15 ore1 di carica o fino a 24 ore1 quando si usa solo il display e-Ink

ThinkBook 13x i è uno dei laptop professionali da 13” più sottili tra quelli presenti sul mercato. Con uno spessore di soli 12,9mm e meno di 1,2kg di peso, ThinkBook 13x i può essere trasportato ovunque. Disponibile in due tonalità, Storm Grey e Cloud Grey, è un PC particolarmente elegante, integra tutte le caratteristiche di ThinkBook Plus Gen 2 i, ad eccezione del display e-Ink, inclusa la tecnologia Dolby Vision, Dolby Atmos e Thunderbolt 4. Progettato su piattaforma Intel Evo con processori Intel Core di 11ma generazione, ThinkBook 13x i è particolarmente veloce nell’operatività quotidiana, grazie anche alla funzionalità di gestione intelligente della batteria da 53wh, e alla connettività LAN wireless Wi-Fi 6 che consente di lavorare anche al di fuori degli abituali spazi di lavoro.

ThinkBook 16p è progettato per sfruttare al massimo i più recenti processori AMD Ryzen su un display 2560×1600 da 16” con GPU NVIDIA GeForce RTX di nuova generazione, ideale per la creazione di contenuti digitali, grazie anche alle tecnologie di ray tracing, intelligenza artificiale e video ad alta risoluzione. Inoltre, può essere configurato con un display certificato X-Rite Pantone per una migliore precisione e uniformità di colore. Questo ThinkBook è anche ottimizzato per le conference call, grazie a una webcam Full HD protetta da ThinkShutter, all’ampio touchpad e tastiera retroilluminata con rilevamento della luce ambientale; la tastiera include anche i tasti di accesso rapito per chiamata e conference call. ThinkBook 16p integra diverse funzionalità smarter, tra cui l’algoritmo di cancellazione del rumore, gli utenti possono facilmente scegliere tra diverse modalità audio come privata per chiamate personali, condivisa per chiamate di gruppo, oppure ambientale – quando l’utente desidera condividere suoni da altri dispositivi.

Grazie alle nuove funzionalità di Lenovo Vantage, gli utenti aziendali possono accedere a una serie di pagine quali Meeting Manager e Creator Center, per la configurazione del proprio dispositivo durante le conference call. La creazione di contenuti e l’utilizzo di applicazioni per la produttività. Con gli ultimi aggiornamenti, è prevista un’espansione dei servizi Vantage Smart Performance per semplificare le scansioni del PC, con un solo click, correggere malware e rimuovere eventuali virus, per prestazioni, manutenzione e sicurezza del PC.

I prodotti della linea ThinkBook sono disponibili in Italia con Lenovo Premier Support, il servizio che consente di gestire le attività di assistenza più frequenti, semplificando la gestione dell’IT. Grazie all’accesso diretto a tecnici selezionati di Lenovo, in grado di fornire assistenza avanzata hardware e software, l’utente può contare su una risoluzione rapida di una serie di problemi 24/7 per 365 giorni l’anno. Questo servizio di assistenza avanzata di Lenovo comprende una serie di vantaggi, tra cui: assistenza immediata tramite call center, assistenza tecnica avanza, richieste in garanzia di componenti e manodopera, assistenza completa hardware e software OEM, singolo punto di contatto per una gestione più semplice e completa e reportistica.

I nuovi monitor Lenovo ThinkVision, display e mobile

ThinkVision P27u-20 è il nuovo monitor professionale, recentemente presentato da Lenovo al Tech World 2021, ora disponibile in Italia, progettato per ampliare lo spazio di lavoro. Questo monitor da 27” con supporto DisplayHDR™ 400 certificato VESA offre un’ampia gamma di colori (tra cui 99,1% DCI-P3 e 99,5% Adobe RGB), per i creatori di contenuti digitali che cercano un display ad alte prestazioni anche in modalità multitasking. ThinkVision P27u-20 è certificato Energy Star 8.0 e, nella sua funzione di hub produttivo, può essere utilizzato come soluzione di docking per le postazioni di lavoro, con diverse porte USB 3.2 e uscita/ingresso Thunderbolt 4 per passaggio di dati fino a 40 Gbps e alimentazione del desktop fino a 100W2. Questo monitor professionale integra anche una porta USB- downstream che fornisce fino a 27W2 di carica al tuo smartphone o altri accessori compatibili. Inoltre, è possibile utilizzare la porta Ethernet RJ45 che facilita la connessione di rete con il supporto di Intel vPro per una maggiore gestibilità della rete e sicurezza aggiuntiva.

La gestione dell’interfaccia è semplificata, grazie al software ThinkColour, mentre la funzionalità KVM facilita il passaggio tra gli ingressi di due PC, ad esempio tra workstation e laptop, utilizzando la stessa tastiera e mouse. In termini di ergonomia, è possibile gestire la regolazione dell’altezza, l’inclinazione e la rotazione grazie al supporto dedicato che consente di scegliere l’asset più comodo. L’imballaggio di ThinkVision rispetta gli obiettivi di sostenibilità di Lenovo, grazie a imballaggi riciclabili al 100%.

ThinkVision M15 è il nuovo monitor mobile che si aggiunge al portfolio ThinkVision, pesa solamente 860g per 15,6”, occupando poco spazio nella propria postazione di lavoro. Il display FHD è facilmente collegabile al PC tramite cavo USB-C con la funzione supplementare di passaggio di alimentazione. ThinkVision M15 può anche essere collegato a uno smartphone compatibile con USB-C. ThinkVision M15 è regolabile in altezza, con la gestione dell’emissione della luce blu certificata TÜV Rheinland® per la riduzione dell’affaticamento della vista, ideale come secondo display anche fuori dall’ufficio o per condividere contenuti digitali in una riunione. Acquistabile insieme alla custodia protettiva, può essere comodamente trasportato dentro lo zaino insieme al PC.

Lenovo Go, la nuova linea di accessori per migliorare la produttività on-the-go

Lenovo Go è la nuova linea di accessori per PC annunciata al MWC 2021 per migliorare la produttività on-the-go, tenendo conto delle nuove esigenze di coloro che lavorano in diversi ambienti, in modalità multitasking su molteplici dispositivi, con l’esigenza di ricaricare i device fuori dall’ufficio o in condizioni di scarsa qualità audio durante le conference call. Tra gli accessori ora disponibili per il nostro mercato: