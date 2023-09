LiFi: Getac lancia i primi dispositivi rugged con tecnologia integrata

Getac ha integrato la tecnologia LiFi nei propri dispositivi rugged, nell’ambito di un nuovo progetto innovativo con Signify, specialista mondiale nell’illuminazione.

In prima linea nell’innovazione LiFi

Getac è in prima linea nell’innovazione LiFi già da diversi anni, in quanto primo produttore a progettare dispositivi rugged con LiFi integrato attraverso l’utilizzo di dongle esterni. Oggi l’azienda ha fatto un successivo passo avanti, integrando completamente la tecnologia nei propri dispositivi, raggiungendo così un ulteriore primato nel settore.

Getac sta lavorando su questo progetto a stretto contatto con la tecnologia Trulifi di Signify, con l’obiettivo di portare la tecnologia LiFi ai propri clienti. Ulteriori annunci sui dispositivi stessi e sulla loro disponibilità commerciale verranno comunicati successivamente.

Light Communication Alliance

Sia Signify che Getac fanno parte della Light Communication Alliance (LCA), una community di aziende leader di settore, ricercatori e innovatori, che credono nella potenza della comunicazione ottica senza fili (OWC- Optical Wireless Communication) per trasformare il modo in cui le organizzazioni si connettono e comunicano.

LCA è consapevole che il progresso nell’ambito della comunicazione tramite luce richiede un approccio collaborativo dell’intero ecosistema, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori che lavorano a stretto contatto per fare ricerca, sviluppare e implementare una tecnologia LiFi efficace.

Signify Trulifi e la tecnologia rugged: Il futuro di una comunicazione sicura e affidabile

La tecnologia LiFi (Light Fidelity) utilizza la luce per trasmettere i dati anziché la radio frequenza, come avviene nel caso delle tecnologie convenzionali quali WiFi, LTE, 4G, 5G ecc.

Questo approccio innovativo offre molteplici vantaggi rispetto alle tecnologie basate su radiofrequenze, tra cui una latenza estremamente bassa, una maggiore privacy e sicurezza e una qualità di connessione di livello superiore, soprattutto negli ambienti in cui è impossibile accedere alla RF.

La combinazione tra questi vantaggi e l’affidabilità delle soluzioni rugged di Getac apre la porta ad una vasta gamma di nuove e potenti applicazioni in settori in cui i professionisti lavorano quotidianamente in ambienti sfidanti. Ad esempio, i requisiti minimi di cablaggio del LiFi consentono ai professionisti della difesa di installare reti di comunicazione sul campo altamente sicure in pochi minuti. Il LiFi può essere particolarmente vantaggioso in ambienti con RF limitata o negata, favorendo la trasformazione digitale in settori come quello manifatturiero, in cui si teme che le apparecchiature a radiofrequenza possano interferire con le operazioni critiche di sicurezza

“Già da tempo, Getac riconosce il potenziale della tecnologia LiFi, nel cambiare radicalmente le modalità in cui molte organizzazioni lavorano e comunicano”, afferma Amanda Ward, EMEA Senior Director, Technology & Services di Getac. “Attraverso la nostra partnership con Signify ci impegniamo al meglio nel progettare e produrre e integrare soluzioni LiFi rugged innovative, che consentiranno ai nostri clienti di trasformare questo potenziale in realtà”.

“Alcune delle applicazioni e dei casi d’uso più rivoluzionari del LiFi riguardano settori in cui le condizioni di lavoro in ambienti sfidanti fanno delle soluzioni rugged un elemento fondamentale dell’equazione tecnologica”, afferma Mark Gunther, Global Segment Leader LiFi Systems di Signify. “Getac, tra i leader mondiali nel settore del rugged computing e membro di LCA, è il partner ideale per aiutarci ad esplorare il potenziale della luce, per migliorare il mondo e la vita delle persone.”