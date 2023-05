LiveHelp rafforza Esprinet nei servizi digitali

LiveHelp, la piattaforma di digital engagement nata per supportare gli obiettivi di vendita e di assistenza delle aziende sui canali digitali, è entrata ufficialmente nel listino di Esprinet.

Lo ha annunciato il gruppo specializzato nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, che con LiveHelp arricchisce la propria offerta di servizi per i rivenditori.

Cos’è LiveHelp e come funziona

LiveHelp, infatti, è la prima piattaforma digitale italiana che aiuta le aziende a creare la migliore esperienza omnicanale di Customer Care grazie all’uso intelligente della tecnologia. Si tratta di una suite di Digital Customer Care che consente di interagire con i propri clienti in ogni momento tramite chat, videochat, di gestire richieste sotto forma di ticket, di attivare l’ascolto sui diversi canali social con un’unica interfaccia e, infine, di automatizzare il servizio di Customer Care con il chatbot.

La partnership con Esprinet permette a LiveHelp di ampliare la propria rete distributiva affidandosi a con un partner solido, internazionale e riconosciuto nel mondo IT. Esprinet mette, infatti, a disposizione del vendor un team di professionisti di altissimo valore ed empatia dedicati alla proposition dei servizi, oltre alla rete di Dealer più capillare nel Sud-Europa.

Leadership nei servizi digitali

Questa partnership è particolarmente strategica perché rappresenta il consolidamento della leadership di Esprinet nel mondo dei servizi digitali. Permette, infatti, di rispondere alle esigenze di tutti i Target di clienti, grazie a due soluzioni studiate appositamente per andare in contro a tutte le esigenze del mercato.

La prima è LiveSuite, la soluzione studiata per le grandi aziende con esigenze di Digital Customer Care Omnicanale che necessitano di un Partner affidabile e competente come LiveHelp per progetti complessi. La seconda è LiveSmart, che offre anche alle piccole e medie aziende la possibilità di creare relazioni straordinarie con i propri clienti muovendo i primi passi verso la multicanalità grazie a una soluzione completamente in self-service.

Insieme per soddisfare ogni tipologia di utente

“La partnership con Esprinet è per noi una grande opportunità”, afferma Valentina Trevaini, CoFounder e Sales Manager di LiveHelp. “Collaborare con una realtà consolidata e importante ci consente di ampliare la nostra rete distributiva, raggiungendo nuovi clienti, ampliando l’offerta dei nostri servizi. Proprio grazie a questa partnership, infatti, abbiamo colto la sfida di creare una piattaforma completamente in Self-Service, Live Smart, che si va ad affiancare alla nostra piattaforma sartoriale, LiveSuite, che ci ha resi da diversi anni una realtà conosciuta e di successo nel mondo del Digital Customer Care. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova collaborazione forti di due approcci contrapposti che ci permetteranno, insieme, di poter soddisfare le esigenze di ogni tipologia di cliente”.

“La partnership con LiveHelp rappresenta un’ulteriore conferma della focalizzazione strategica e dell’evoluzione del Gruppo Esprinet come Full service Provider”, ha commentato Patrizia Combi, Group Digital Solutions Division Manager di Esprinet. “La piattaforma LiveHelp arricchisce infatti la nostra offerta di soluzioni digitali, consentendo ai clienti rivenditori di potenziare la loro strategia di Customer Satisfaction in modo efficace, oltre a rappresentare un’interessante opportunità di business che i nostri partner possono veicolare sul mercato finale”.